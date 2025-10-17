El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
Los propietarios de Rodríguez Paterna 2 y Hermanos Moroy 22 tramitan proyectos para 20 y 6 apartamentos, respectivamente, de uso vacacional
Logroño
Viernes, 17 de octubre 2025, 10:35
Dos nuevos proyectos, dos. Y en edificios enteros, además. El centro histórico de Logroño continúa sumando 'bloques' turísticos o, de momento, promociones para ello. Así, ... estas últimas semanas han trascendido la solicitud de licencia conjunta ambiental y de obras para Rodríguez Paterna 2 y para Hermanos Moroy 22, ambos en el Casco Antiguo de la capital de La Rioja.
Veinte «apartamentos turísticos asimilables a viviendas», en el primero de los casos; y 6 de las mismas características, en el segundo, que vendrían a sumar un total de 26 alojamientos de este tipo, camino de los 900 en Logroño, es decir, más de los 800 a los que últimamente se ha venido haciendo referencia cuando se ha abordado un fenómeno que, según las estadísticas regionales, va a más.
Y es que 2025 empezó con 814 frente a los 667 de 2024, un incremento del 22% en el último año que habrá que ver en qué porcentaje se queda durante el actual cuando se cierre el ejercicio en curso. Así consta en el Registro de Proveedores de Servicios Turísticos de La Rioja, donde, como curiosidad, aparece un piso en Bretón de los Herreros 33 como primera vivienda de uso turístico (VUT) en la ciudad con fecha de 17 de septiembre de 2014, siendo la última un piso en San Agustín 29 con fecha 25 de junio de 2025. Un listado que se ha ido alargando a pasos agigantados: 287 en 2018, 446 en 2019, 589 en 2020 y 2021, 596 en 2022, 641 en 2023...
En este sentido, estos dos proyectos de principios de otoño no dejan de ser dos más que se unen a los que, por ejemplo, fueron noticia a finales de verano: los de siete viviendas turísticas ya construidas en el número 9 de Pilar Salarrullana y seis más en los bajos del 14 de Marqués de la Ensenada, el otrora 'Multiprecio Calderilla', de futura construcción.
Industrias Clavijo, que también promueve un hotel en el 2 de la Fuente de Murrieta; y Bodegas Altún, los promotores
Así, en el proyecto para la rehabilitación del centenario edificio del 2 de Rodríguez Paterna para albergar 20 apartamentos turísticos (con un presupuesto de 857.204,04 euros más IVA) figura Industrias Clavijo como promotor, que también proyecta un hotel en la plaza de la Fuente de Murrieta –donde aspiran a la reforma integral del número 2, el histórico inmueble diseñado por Quintín Bello–. Mientras, en el caso de Hermanos Moroy 22 para adecuar seis pisos turísticos es Bodegas Altún quien solicita la correspondiente licencia.
Un fenómeno que no cesa y que va más allá del centro histórico
Uno más, y otro, y otro... Los pisos turísticos, de momento, suman y siguen en la capital en medio de diferentes campañas vecinales alertando de lo que consideran un problema y sin que prácticamente haya semana en la que el BOR no dé cuenta de nuevas solicitudes de licencia para futuros proyectos, tanto en el centro histórico como más allá del mismo. Así, este miércoles el boletín en cuestión publicitaba la petición de permiso «de actividad ambiental para implantación de actividad de tres apartamentos turísticos», concretamente en el número 4 de la calle Industria. Una iniciativa de 'El Vino y sus Musas' en una calle, fuera del Casco Antiguo, donde ya existen otras referencias de este tipo de alojamientos.
