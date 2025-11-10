«Una de cada dos personas con diabetes en el mundo no lo sabe» Este es uno de los mensajes de la campaña 'Diabetes y bienestar laboral', que tiene como objetivo sensibilizar sobre esta enfermedad, cuyo Día Mundial es el próximo 14 de noviembre

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre, la Asociación de Diabetes de La Rioja (Asdir) ha lanzado una precampaña para sensibilizar de esta enfermedad bajo el lema 'Diabetes y bienestar laboral'. El objetivo: informar, inspirar y alertar a la población general con mensajes breves y visuales en las pantallas informativas del Ayuntamiento de Logroño.

«Buscamos apoyo social, luchar contra los estigmas y una detección precoz, todo vinculado este año a un bienestar laboral de las personas con diabetes», ha resumido la concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz. El presidente de Asdir, Alfredo Ledesma, ha explicado que «un 63 por ciento tienen miedo a las complicaciones, porque son devastadoras». Además, ha añadido que «siete de cada diez están en edad de trabajar».

Cuando se le ha preguntado a Ledesma por las complicaciones con las que se encuentran las personas con diabetes, él ha señalado que «la primera es el acceso al trabajo, porque hay muchas limitaciones en la letra pequeña». A lo que ha agregado que «siete de cada diez personas con diabetes se encuentran en edad de trabajar». Un dato por el que considera «necesario concienciar y sensibilizar en la empresa de que necesitamos ese apoyo». Por esa razón, este año la campaña también se centra en luchar por esa comodidad en el entorno profesional buscando «más conocimiento, menos estigma, más entornos laborales seguros e inclusivos, y mejor salud comunitaria, sobre todo en diagnóstico precoz, manejo adecuado y menos complicaciones», han dicho ambos.

Mensajes que rotarán en la campaña Sobre infradiagnóstico: 'Una de cada dos personas con diabetes en el mundo no lo sabe. Conoce los signos y actúa a tiempo'.

Sobre bienestar emocional y apoyo: 'La diabetes no es solo una cuestión personal: el apoyo emocional también importa. Tu entorno puede cambiar la diferencia'.

Sobre la magnitud del problema: '589 millones de adultos viven con diabetes en el mundo y 3,41 millones mueren cada año a causa de ella. Infórmate hoy y ayudemos a cambiar estas cifras'.

Sobre infancia y detección temprana: '¿Y si tu familia convive con la diabetes y aún no lo sabes? Si actuamos a tiempo, podríamos ayudarles a crecer sin diabetes. Infórmate y protégelo'.

«Aunque la gente con diabetes celebramos la vida todos los días», ha destacado Ledesma, esta campaña ayuda a «sensibilizar y visibilizar» de cómo es la vida de estas personas que padecen esta enfermedad y de cómo podría llegar a ser, porque «antes la gente moría de diabetes, pero hoy en día también». Sainz, por su parte, ha apostillado que «con la detección precoz se pueden evitar muchas dificultades, incluso vivir, que al final es el objetivo».

Actividades que van a realizarse

La Asociación de Diabetes de La Rioja llevará a cabo un encendido de luces el próximo 14 de noviembre (Día Mundial de la Diabetes) a las 20.00 horas en la Muralla del Revellín, donde también tendrá lugar el concierto del grupo 'Nowhere Plan'. El sábado 15 de noviembre serán las jornadas divulgativas de investigación en el salón de actos de la Fundación Ibercaja (de 10.00 a 14.00 horas), con ponenetes como el doctor Luis Castaño o Isabel Chacón.

Y, para finalizar esta campaña de sensibilización, el domingo 16 habrá una carpa informativa en la Plaza del Mercado donde se informará, durante toda la mañana, sobre la diabetes, además de realizar glucemias capilares gratuitas.