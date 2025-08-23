LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trabajos de eliminación del carril bici 'heredado' tras el cambio de gobierno local en junio de hace dos años. S. E. / Sadé Visual

Dos años sin carril bici en avenida de Portugal de Logroño

La decisión del PP de eliminar el itinerario ciclista por la céntrica vía recién llegado al gobierno local se ha saldado de momento con la devolución de 1,5 millones de fondos europeos

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:25

Dos años... se cumplen dos años de la eliminación del carril bici de avenida de Portugal. 24 meses de la modificación del eje ciclista este- ... oeste que el pasado verano, también por estas fechas y coincidiendo con el primer aniversario de tan controvertida decisión, daba lugar a la advertencia delMinisterio de Transportes y Movilidad Sostenible: o se ejecutaba según lo previsto, restituyéndolo en su caso, o habría que devolver los fondos europeos conseguidos durante el mandato de PSOE, UP y PR+, como finalmente sucedió en plena guerra abierta con Madrid por el propio alcalde Escobar.

