Dos años sin carril bici en avenida de Portugal de Logroño

Dos años... se cumplen dos años de la eliminación del carril bici de avenida de Portugal. 24 meses de la modificación del eje ciclista este- ... oeste que el pasado verano, también por estas fechas y coincidiendo con el primer aniversario de tan controvertida decisión, daba lugar a la advertencia delMinisterio de Transportes y Movilidad Sostenible: o se ejecutaba según lo previsto, restituyéndolo en su caso, o habría que devolver los fondos europeos conseguidos durante el mandato de PSOE, UP y PR+, como finalmente sucedió en plena guerra abierta con Madrid por el propio alcalde Escobar.

La supresión del citado carril bici fue una promesa electoral del PP que, una vez cumplida, ha tenido de momento un coste de 1,5 millones para las arcas municipales, que se elevan hasta los 2,25 finalmente reintegrados el primer trimestre de este mismo año en concepto de subvención europea e intereses de demora –pues en el mismo paquete se devolvieron voluntariamente los fondos también correspondientes a la calle Sagasta y al 'voladizo' del puente de la A-13, tres de las 10 actuaciones incluidas en el proyecto de 'movilidad' integral heredado de la etapa de Hermoso–.

Ampliar Estado actual que presenta la avenida de Portugal tras la supresión del carril bici a contraflujo un 22 y 23 de agosto. Juan Marín

Hoy, coincidiendo con las apenas dos jornadas en las que en 2023 se borró el carril bici segregado a contraflujo –22 y 23 de agosto–, las posiciones de unos y de otros se mantienen inalterables. Así, los vecinos y comerciantes que aplaudieron la decisión en 2023 y volvieron a ratificar su apoyo en 2024 reiteran lo «positivo» en 2025, incidiendo en que «la calle vuelve a funcionar y ha dejado atrás un caos» que apenas duró seis meses; mientras colectivos ciclistas y ecologistas insisten en la «destrucción» de una infraestructura pionera promovida por los sectores más ultraconservadores, denuncia que en su día llegó a los tribunales, al Defensor del Pueblo y a la Unión Europea, aunque sin prosperar.

Al respecto, una eliminación «de sentido común» para los primeros, sigue siendo «de vergüenza» para los segundos con gobierno y oposición enfrentados desde entonces. No en vano, hasta Vox exigió el verano pasado restituir el carril bici instando a «volver a colocar las pinturitas de colores y los bolardos, pedir perdón y buscar una medida menos perjudicial económicamente».

Mientras algunos vecinos y comerciantes hablan «de sentido común», colectivos ciclistas y verdes siguen tachándolo «de vergüenza»

En cualquier caso, de entrada, el gobierno Escobar intentó que su decisión fuese aceptada por el Ministerio, quien desestimó todas y cada una de sus alegaciones advirtiendo en todo momento, algo que aún se mantiene sobre la mesa, de «la posible penalización recogida en las bases».

No en vano, y en cuanto a la construcción del eje ciclista este-oeste, el PP planteó dejar de ejecutar el tramo del carril bici segregado en la avenida de Portugal. Pero el hecho de que se suprimiese sin dar explicaciones algunas al Ministerio al poco de tomar posesión el actual alcalde y que se plantease Bretón de los Herreros, una peatonal, como alternativa, no solo no ayudó, sino que además desde el Gobierno central se avisó de que tal cambio «generaba daños a terceros».

«Al plantear un itinerario ciclista que incumple la guía de calidad, porque toma espacio de zonas dedicadas a tránsito peatonal (en referencia a Bretón), la actuación hubiera podido recibir una menor puntuación», advirtieron en alusión a las consecuencias que ello hubiese tenido a la hora del 'reparto' de fondos (por concurrencia competitiva, con lo que otro municipio igual dejó de recibir un dinero que le correspondía).