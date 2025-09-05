LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La concejal de Servicios Sociales, Patricia Sainz, presidió este viernes la reunión de la Mesa contra la Pobreza del Ayuntamiento. A. L.

El dispositivo de acogida para temporeros abre a mediados de mes con 150 plazas

Habilitado durante un mes, ofrece servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención (desayuno, cena y almuerzo) y recarga de móvil

La Rioja

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:46

El dispositivo de acogida de trabajadores temporeros de Logroño, que comenzará a funcionar a mediados de septiembre en el polideportivo Titín III con 150 ... plazas, moverá las taquillas al espacio interior para mejorar la intimidad y seguridad a sus usuarios.

