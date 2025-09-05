El dispositivo de acogida para temporeros abre a mediados de mes con 150 plazas
Habilitado durante un mes, ofrece servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención (desayuno, cena y almuerzo) y recarga de móvil
La Rioja
Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:46
El dispositivo de acogida de trabajadores temporeros de Logroño, que comenzará a funcionar a mediados de septiembre en el polideportivo Titín III con 150 ... plazas, moverá las taquillas al espacio interior para mejorar la intimidad y seguridad a sus usuarios.
La concejal de Servicios Sociales, Patricia Sainz, presidió este viernes la reunión de la Mesa contra la Pobreza del Ayuntamiento, en la que se analizó el dispositivo para la campaña de la vendimia. En la reunión participaron también representantes de entidades solidarias, así como los portavoces de los distintos grupos municipales.
El dispositivo habilitado durante un mes ofrece servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención (desayuno, cena y almuerzo), recarga de móvil y se dará también servicio de acogida todos los días desde las 18.30 a las 7.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.