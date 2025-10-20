La Policía Local denunció el pasado fin de semana a 40 personas por orinar en la calle Los agentes, en total, interpusieron 61 requerimientos por diversos incumplimientos de las ordenanzas municipales

La Rioja Lunes, 20 de octubre 2025, 15:12 Comenta Compartir

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana 61 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Más de la mitad (40 de ellas), se produjeron por orinar en la calle, 5 por ruidos en domicilios, 2 por consumir alcohol en la vía pública, otras 2 por vociferar, 1 por molestias en la calle y 4 por otros actos que generan suciedad y/o molestias.

Los agentes también interpusieron 2 requerimientos a establecimientos hosteleros por ejercer su actividad con las puertas abiertas y otros 2 por la instalación de terrazas sin licencia o por incumplir la misma; 2 por infringir el horario de cierre y 1 por no utilizar los sistemas de recogida de vidrio.

Además de estas 61 denuncias, la Policía Local también formuló otras 9 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (siete de ellas por tenencia y consumo de estupefacientes).Y a ello hay que añadir 10 requerimientos más en materia de seguridad vial (8 derivadas de controles de alcoholemia y 2 por consumo de drogas).

Temas

Policía Local de Logroño