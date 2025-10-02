LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los tres aseos portátiles junto a La Redonda estos sanmateos. Sonia Tercero

San Mateo registra 357 denuncias por orinar en la calle entre críticas por la falta de baños públicos

El Ayuntamiento de Logroño, que analizará las fiestas al detalle con un ánimo de mejora, recuerda que la cifra de aseos portátiles no ha dejado de crecer

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:28

Actos multitudinarios, escenarios que se llenan y, en mitad de la celebración, generalmente en plena calle tratándose de San Mateo, el reto de encontrar ... un baño. Las recientes fiestas de la Vendimia Riojana han puesto de manifiesto un problema que no es nuevo... de aguas menores: acceder a un aseo en una situación de apuro puede convertirse en un contratiempo en según qué zona y, sobre todo, en determinados momentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  5. 5

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  6. 6 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  7. 7

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  8. 8 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores
  9. 9 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja San Mateo registra 357 denuncias por orinar en la calle entre críticas por la falta de baños públicos

San Mateo registra 357 denuncias por orinar en la calle entre críticas por la falta de baños públicos