San Mateo registra 357 denuncias por orinar en la calle entre críticas por la falta de baños públicos

Actos multitudinarios, escenarios que se llenan y, en mitad de la celebración, generalmente en plena calle tratándose de San Mateo, el reto de encontrar ... un baño. Las recientes fiestas de la Vendimia Riojana han puesto de manifiesto un problema que no es nuevo... de aguas menores: acceder a un aseo en una situación de apuro puede convertirse en un contratiempo en según qué zona y, sobre todo, en determinados momentos.

Así, y según los datos facilitados a Diario LA RIOJA por el Ayuntamiento de Logroño, la Policía Local ha extendido su campaña de control y vigilancia para el cumplimiento de diferentes ordenanzas municipales de los fines de semana a todos y cada uno de los ocho días de las pasadas fiestas de septiembre, de sábado a sábado, contabilizando casi 45 denuncias diarias por orinar en la calle.

Que del 20 al 27, ambos inclusive, se formulasen un total de 357 multas por evacuar en la vía pública (49, 36, 28, 47, 52, 38, 48 y 59), no deja de ir en la línea disuasoria iniciada este mismo mandato ante el repunte de las molestias derivadas del ocio nocturno –también del tan traído y llevado tardeo–. Sin embargo, durante estos días, más que de comportamientos incívicos o de vandalismo, las críticas se han centrado en la falta de servicios.

«El Consistorio capitalino siempre habla de lo bonito que es ver a los ciudadanos en la calle en fiestas, pero no se acuerdan de que hay necesidades fisiológicas y, por tanto, son necesarios los aseos portátiles, poniendo suficientes y manteniéndolos limpios», protestaba una madre a cuya hija le pusieron una multa de 300 euros al lado de la caseta de Andalucía por orinar «entre dos coches».

«Obviamente está mal, pero no pudo hacer otra cosa, ya que no había bares abiertos alrededor y los baños portátiles instalados en la zona desprendían un olor que no se podía entrar», protesta. «Eso sí, allí estaba la policía de paisano esperando a que alguien fuera al parking a realizar sus necesidades para multarle», apuntan, pues algún otro adolescente fue sancionado por hacer lo mismo en el entorno de Valbuena-Revellín.

«Pretender civismo sin dar los medios necesarios es una contradicción. Multar puede ser un método rápido para engordar las arcas municipales, pero no soluciona el problema de fondo», escribía el pasado domingo en estas mismas páginas Maite Fernández Obama bajo el título de 'Meones'.

Desde el Ayuntamiento de Logroño, al respecto, se recuerda que del sábado 20 (9.00 horas) al domingo 28 (21.000 horas) se instalaron un total de 19 aseos portátiles, cinco de ellos en los jardines Juanita Madroñero-plaza Ángel Bayo. Y en ese mismo sentido, dependiendo de Festejos y no de Medio Ambiente, se ha observado que, en ocasiones, los propios usuarios son reticentes a su uso. «Coloques los que coloques, además, siempre serán insuficientes ante determinada afluencia de público», añade el concejal de la segunda área, Jesús López.

El equipo de gobierno, que analizará las recientes fiestas al detalle con un ánimo de mejorar todo aquello que se pueda, concluye que la cifra de aseos portátiles no ha dejado de crecer en los últimos años, a la espera de ver si se aumentan también el que viene.