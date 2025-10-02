Los cinco aseos autolimpiables anunciados para 2023 no serán realidad hasta el año que viene Medio Ambiente tiene casi listo el pliego para licitar los baños públicos pendientes desde el pasado mandato y adjudicarlos en 2026

Se licitaron el pasado mandato quedando desiertos y, finalmente, tras el cambio de gobierno municipal se dejaron sobre la mesa por reajustes presupuestarios.

En cualquier ... caso, el Ayuntamiento de Logroño no abandona la idea y, ahora sí, volverá a licitar cinco aseos públicos autolimpiables en varias plazas y parques de la capital de La Rioja dando respuesta a una de las demandas ciudadanas que más tiempo lleva abierta en la agenda de la Administración local.

«El pliego ya está casi listo a fin de poder licitarlos este mismo año y adjudicarlos con cargo a las cuentas de 2026, con lo que el año que viene serán realidad. Además, transcurrido todo este tiempo, ya existen mejoras como las de adosar un urinario de pie a cada lateral, con lo que en cada unidad habría más puntos de evacuación», explica el concejal de Medio Ambiente, Jesús López. Cinco aseos autolimpiables de nueva instalación que se ubicarán, según lo ya adelantado, en el Cubo del Revellín, la plaza Primero de Mayo, el parque de San Adrián y un servicio doble en El Espolón. El expediente de contratación para el suministro vía arrendamiento (renting) por cuatro años (a 160.000 euros cada uno) bien podría terminar con la adquisición de los mismos por parte de la ciudad; pero, hasta llegar a ello, el coste podría reducirse al ocuparse la UTE Logroño Limpio de su limpieza/mantenimiento. Quedaría por decidir, eso sí, qué hacer con los que actualmente existen en El Espolón y una posible reapertura de los del quiosco de La Ribera.

