Actuales baños públicos en El Espolón. Juan Marín

Los cinco aseos autolimpiables anunciados para 2023 no serán realidad hasta el año que viene

Medio Ambiente tiene casi listo el pliego para licitar los baños públicos pendientes desde el pasado mandato y adjudicarlos en 2026

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:28

Se licitaron el pasado mandato quedando desiertos y, finalmente, tras el cambio de gobierno municipal se dejaron sobre la mesa por reajustes presupuestarios.

En cualquier ... caso, el Ayuntamiento de Logroño no abandona la idea y, ahora sí, volverá a licitar cinco aseos públicos autolimpiables en varias plazas y parques de la capital de La Rioja dando respuesta a una de las demandas ciudadanas que más tiempo lleva abierta en la agenda de la Administración local.

