Tres detenidos, dos por delitos contra la seguridad vial, durante el pasado fin de semana en Logroño La Policía Local, además, formuló 114 denuncias por diferentes incumplimientos de las ordenanzas municipales, entre los que destacan orinar (con 45 requerimientos) y beber en la calle (31)

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:27 Comenta Compartir

La Policía Local de Logroño detuvo el pasado fin de semana a tres personas. Dos de ellas fueron arrestadas por cometer delitos contra la seguridad vial y la otra, por resistencia y desobediencia a la autoridad. Los agentes, además, formularon 114 denuncias por diversos incumplimientos de las ordenanzas municipales.

El mayor número se produjeron por orinar en la vía pública (45) y por consumir alcohol en la calle (31). El resto fueron por causar molestias en la vía pública (12), vociferar (9), ruidos en los domicilios (4) y otros actos que generaron suciedad y/o molestias (11).

Los efectivos también denunciaron a un establecimiento hostelero por ejercer su actividad con las puertas abiertas y a una persona por realizar la venta ambulante sin licencia. Los agentes de la Policía Local también interpusieron otros 12 requerimientos por incumplir la ley de Seguridad Ciudadana (tenencia y consumo de estupefacientes y desobediencia a la autoridad), así como 9 más en materia de seguridad vial (8 derivadas de controles de alcoholemia y 1 por conducir con el permiso retirado).