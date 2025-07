Demanda Casco Antiguo pide explicaciones por la «desaparición» de la actividad de las terrazas como complementaria La asociación denuncia la «traición» del alcalde a la ciudadanía ampliando superficies y horarios y eliminando el concepto de actividad no principal para las terrazas, tal y como le han exigido los hosteleros

La Rioja Viernes, 4 de julio 2025, 12:04 Comenta Compartir

La Asociación Demanda Casco Antiguo exige explicaciones al Ayuntamiento de Logroño por la que califica de «misteriosa desaparición» de la actividad de las terrazas como complementaria para la hostelería y denuncia la «traición» del alcalde, Conrado Escobar, a la ciudadanía ampliando superficies y horarios y eliminando el concepto de actividad no principal para las terrazas, tal y como le han exigido los hosteleros

«La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que debe someterse el aprovechamiento de terrenos de dominio público municipal y de dominio privado de uso público en superficie, mediante su ocupación temporal o permanente con terrazas de veladores, quioscos o instalaciones análogas, que constituyan complemento de la actividad de hostelería». Es lo que dice la actual Ordenanza de Terrazas en vigor (año 2012).

«La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que debe someterse, la instalación de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería en terrenos de dominio público y terrenos de titularidad privada y uso público». Es lo que dice el texto aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Logroño el pasado 8 de mayo, que está tramitándose en la actualidad y que dará lugar a la nueva Ordenanza de Terrazas de 2025 en la que misteriosamente desaparece el concepto de «actividad complementaria» para las mismas, como así se habían regulado hasta ahora todas las ordenanzas históricas de la ciudad.

De hecho, añaden desde la asociación, ninguna ordenanza de terrazas de ningún municipio en el país, vigente o en trámite, contempla que sean una actividad principal. En todas ellas, la denominan «secundaria» o «complementaria», pero, curiosamente, es la gran demanda que ha hecho en las alegaciones que recientemente ha hecho públicas el sector hostelero logroñés.

La modificación del Artículo 1 de la ordenanza es «extraordinariamente sustancial», matizan, puesto que las terrazas dejarían de ser complementarias para convertirse en principales, al igual que el interior de sus locales, lo que, a su juicio, supone «consagrar la ocupación desmedida y el regalo a precio de saldo del suelo público de la ciudad», tal y como piden los hosteleros de la Federación de Empresas de La Rioja: «El Ayuntamiento, aprovechando la tramitación política de la ordenanza en connivencia con VOX ya aumentó en media hora los horarios sobre los que propusieron los técnicos en su borrador inicial, ya ha eliminado las limitaciones de superficie modificando los metros útiles de los locales por metros reales aprovechando una enmienda del PSOE, incluidos cocinas y almacenes, y ahora, con la eliminación del concepto de terraza como actividad complementaria y no principal, sigue al dictado las demandas de la patronal del sector, de la FER y del ocio nocturno», denuncia la asociación vecinal.

Demanda Casco Antiguo, que solicitó una reunión con el alcalde y los técnicos municipales para aclarar esta cuestión y recordarle su obligación de restringir horarios y ruidos en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) como el centro histórico, lamenta que Escobar no tuviera tiempo para atender a sus vecinos. En todo caso, la asociación exige al regidor que dé la cara ante sus ciudadanos y explique por qué las terrazas han dejado de ser actividad complementaria con la tramitación política de la nueva ordenanza, por qué han aumentado los horarios y superficies y por qué no se ha atendido ni una sola enmienda para proteger a los vecinos que viven dentro de una ZPAE: «Se está actuando de forma absolutamente irresponsable, incluso pensamos que delictiva, y Demanda Casco Antiguo, como su propio nombre indica, no va a parar hasta que los jueces garanticen un derecho fundamental, como es la inviolabilidad de los domicilios».

Alegaciones a la orden de terrazas

Espacio público: La ocupación del espacio público para el uso de locales privados debe ser considerado un complemento extraordinario, no fundamental, a la actividad económica que realizan dentro de sus locales. Es decir, la instalación de terrazas es un suplemento excepcional, no un derecho en propiedad.

Horarios. 0:30 horas los fines de semana y a las 23:30 horas los días laborales. A estos horarios se sumará un descuento adicional de una hora en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).

Superficies máximas: En las plazas, parques, bulevares o calles peatonales no podrá ocuparse más del 40% de la anchura de su superficie para terrazas, mientras el 60% tiene que quedar libre para uso y disfrute de la ciudadanía. En el caso de ZPAE el porcentaje para terrazas se reduce al 30%.

Superficie útil, no total: En el caso de mantener el criterio de proporcionalidad de superficie de terraza con el interior, proponemos que se tenga en cuenta la superficie ÚTIL, no la total, tal y como se contemplaba en el borrador original. El uso de la superficie total significa consagrar prácticamente para el 95% de locales de la ciudad el máximo de 100 metros. En el caso de las ZPAE, si estos saliera adelante, el máximo en todo caso sería de 80 metros.

Música y terrazas: Aquellos establecimientos que ofrezcan servicio de terraza deberán tener apagada la música mientras atienden a clientes en los exteriores del local.

Almacenaje: Obligación de guardar todo el mobiliario en los establecimientos correspondientes. De hecho, limitación del número de mesas a la capacidad de almacenaje del propio establecimiento como sucede en ciudades cercanas como Vitoria o Bilbao (*).

(*) En este caso, «nos sonroja valorar la sarta de sandeces que desde la FER se han formulado como alegaciones pretendiendo no sólo instalar las terrazas de forma permanente en el espacio público y dejar apilado todo el mobiliario, sino utilizar yerba artificial y juegos luces como si Logroño fuera Las Vegas».