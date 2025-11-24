Comienzan las obras en el parque Rosalía de Castro La nueva zona de juego tendrá las mismas dimensiones que la actual, al no considerar el Ayuntamiento necesaria una ampliación

Sergio Martínez Logroño Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:07

La actual zona infantil del parque Rosalía de Castro ya ha pasado a la historia del barrio de Cascajos. Después de clausurarse el pasado viernes, este lunes han arrancado las obras con el levantamiento del suelo acolchado, iniciando así la esperada reforma del parque, que contará dentro de tres meses con nuevos elementos de juego y una cubierta que permitirá aprovechar la instalación incluso en días de lluvia o de mucho sol.

Será el de Cascajos el primer parque cubierto de toda la ciudad, tapado mediante una cubierta textil de poliester de alta resistencia con PVC y sostenida por una estructura de tres arcos. El área de juego, que puede albergar un máximo de 45 niños, contará también con nuevos elementos -tres balancines tipo muelle, un columpio triple, un balancín múltiple y un elemento multijuego-, algunos de ellos adaptados.

La reforma será completa, y el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, recalcaba que se trata «de una petición vecinal» e indicaba que la intención del actual equipo de gobierno es «reproducir este modelo en proyectos posteriores con parques cubiertos en otras zonas de Logroño».

La empresa Urbabil 2000 será la encargada de ejecutar, en un plazo estimado de tres meses, una obra que cuenta con un presupuesto total de 112.206 euros (IVA incluido). También reemplazará el pavimento acolchado de otros cinco parques infantiles de la ciudad.

La superficie de la nueva zona infantil del parque central de Cascajos será exactamente igual a la actual, ya que el Ayuntamiento «no ha visto necesidad de ampliarla, aunque si la técnico de juegos infantiles viera necesario aumentarla por un crecimiento de la población en el barrio, no tendríamos problema», declaraba el concejal. Además, indicaba que alguno de los elementos de juego que serán retirados podrán ser reacondicinoados para ubicarse en otros puntos de la ciudad.