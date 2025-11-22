El parque infantil de Cascajos, cerrado por reforma La zona de juego del Rosalía de Castro será renovada y contará con una cubierta textil

Sergio Martínez Logroño Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:38 | Actualizado 12:01h. Comenta Compartir

La zona infantil del parque Rosalía de Castro ya ha sido clausurada, de manera sorpresiva para muchos niños que acudían el viernes o durante esta mañana con la esperanza de pasar el rato, como cada día, subiendo a su torre, lanzándose por el tobogán o explorando las posibilidades del popular trenecito. El barrio de Cascajos de Logroño se despide del que ha sido su parque de juego central durante tres décadas. Ahora, cierra por obras, para una renovación que implicará sustituir sus elementos de juego y la instalación de una cubierta textil.

Por el momento, un vallado limita el paso antes de que entren las máquinas a llevarse a esos queridos compañeros de entretenimiento de los niños y niñas del barrio, que presentaban desde hace tiempo claros síntomas de deterioro. Después, comenzará la sustitución del pavimento acolchado y la instalación de los nuevos juegos y la cubierta.

El proyecto de la empresa Urbabil 2000 comprende un área de juego apta para 45 niños que contará con tres balancines tipo muelle, un columpio triple, un balancín múltiple y un elemento multijuego con dos torres, tobogán, rocódromo, paneles de juego y varios accesos. Algunos de estos componentes estarán adaptados para menores con movilidad reducida.

Además, la cubierta estará formada por tres arcos apoyados fuera del área de juego, con siete metros de separación entre ellos y unidos mediante una membrana textil que pretende servir de resguardo tanto en días de lluvia como de espacio de sombra en los calurosos días de verano.

El barrio aguardaba el cierre del parque, previsto para la recta final del año tras la adjudicación del proyecto a Urbabil 2000, que se produjo en agosto, y después de una licitación que tuvo que repetirse por quedar desierta en primera convocatoria. Esta se resolvió con un presupuesto final de 111.206 euros. Hace tres años, la renovación de la mitad de la zona infantil del parque Primero de Mayo (la del búho), costó tres veces más.

Ahora, pequeños y familias esperan que la obra del parque principal del barrio, punto de encuentro de juego y amistades, no se prolongue demasiado en el tiempo y permita, pasado lo más crudo del invierno, estrenar el nuevo y esperado espacio. Mientras, la principal damnificada es la atracción de camas elásticas ubicada en el Rosalía de Castro, si bien, a buen seguro seguirá siendo uno de los entretenimientos preferidos de los niños y niñas del barrio hasta la llegada del verano.