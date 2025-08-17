LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alejandro Gainzarain y Pilar Ruiz atienden al público en su tienda, Curtidos Herrero. Sadé Visual
Logroño | Comercio

En la trastienda del tiempo

En el corazón de Logroño, algunos oficios siguen vigentes pese a la modernidad y la digitalización, preservando la tradición y resistiendo a la desaparición

Juan Marín del Río

Logroño

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:18

En una ciudad en la que domina lo moderno e inmediato, aún sobreviven algunos oficios que parecen detenidos en el tiempo. Son negocios discretos, a ... menudo familiares, que han resistido a los cambios del mercado, a la presión de las grandes superficies y al olvido generalizado.

