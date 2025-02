Cinco líneas de autobuses de Logroño se verán afectadas este lunes

L. C. Sábado, 1 de febrero 2025, 11:22 Comenta Compartir

Este lunes al mediodía habrá que estar atento al utilizar el transporte público en Logroño. Con motivo de una concentración, el Ayuntamiento de la capital riojana comunica que el próximo 3 de febrero las siguientes líneas modificarán su recorrido entres las 11.30 y las 12.00 horas.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.

Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

Línea 2

Yagüe – Varea: Avenida Gran Vía Juan Carlos I – Avenida Solidaridad – c/ Villamediana – Avenida Colón – Avenida de la Paz.

Varea – Yagüe: Avenida de la Paz – Avenida Colón – Avenida Solidaridad – Avenida Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios -Valdegastea: Avenida de la Paz – Avenida Colón – Avenida Solidaridad - c/ Villamediana.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – Avenida Solidaridad – c/ Villamediana – av. de Colón - Avenida de la Paz.

Línea 7

El Arco - Polígono Cantabria: Avenida Gran Vía Juan Carlos I – Avenida Solidaridad –c/ Villamediana – Avenida Colón - Avenida de la Paz.

Polígono Cantabria – El Arco: Avenida de la Paz – Avenida Colón – Avenida Solidaridad – Avenida Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9

Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – Avenida Solidaridad –c/ Villamediana – Avenida Colón - Avenida Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – Avenida Viana – c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – Avenida Doce Ligero – Avenida Colón - Avenida Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

Hospital San Pedro - El Arco: Avenida de la Paz – Avenida Colón – Avenida Solidaridad – Avenida Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco - Hospital San Pedro: Avenida Gran Vía Juan Carlos I – Avenida Solidaridad –c/ Villamediana – Avenida Colón - Avenida de la Paz.