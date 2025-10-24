El cambio de hora, las citas médicas y las campanas de Matute, en el Teléfono del Lector Estos son los temas que comparten hoy nuestros lectores

La Rioja Logroño Viernes, 24 de octubre 2025, 10:17

«Olor a pis» en la plaza de La Alhóndiga

La primera llamada llega desde Logroño. Un lectora que pasa «todos los días» por la plaza de la Alhóndiga para ir a trabajar manifiesta su malestar por el fuerte olor que se concentra en esta zona, que atribuye a las personas sin hogar que duermen allí. «No entiendo cómo un lugar tan céntrico y transitado puede concentrar ese olor a pis, y encima tenemos un centro médico, El Espartero, al que cada día acuden ancianos y niños», señala la vecina. Añade que «es desagradable pasear por la plaza y encontrarte con esa situación todos los días» y sugiere que «el Ayuntamiento debería buscar soluciones para que este espacio sea más higiénico para todos».

El cambio de hora

Una llamada de un riojano aborda el debate del cambio horario y defiende la vuelta al horario solar. Explica que «en verano, los hosteleros que tanto se quejan tendrían clientes en las terrazas a las 7.00 horas de la tarde en vez de esperar hasta las 9.00, cuando todavía hace sol». También comenta que en invierno «da igual que anochezca a las 17.00, porque los niños no están en los parques entre semana, y los fines de semana apenas se aprovecha la luz». Señala además que «los escolares irían al colegio de día, como corresponde, y dejaríamos de ser el único país del mundo que come a una hora tan tardía». Concluye que «ni la programación de televisión se ajusta al sentido común porque poner películas a las 23.00 horas no tiene lógica» y reitera su propuesta de reconsiderar el horario actual.

Las campanas de Matute

Turno para una lectora que defiende las campanas de Matute y la tradición de que suenen por la noche. «Ha sido una sorpresa ver en televisión cómo se comentaba que molestan por la noche. Todos sabemos que suenan de noche, pero los vecinos que vivimos allí durante todo el año no tenemos problemas con ellas», explica. Añade que le parece «injusto que una sola persona se queje cuando sabía desde el principio que las campanas suenan por la noche». La lectora anima a respetar las costumbres locales y concluye con un mensaje de apoyo al municipio. «Aupa, Matute, que vuestras campanas sigan sonando por la noche».

Una cita para una cita

Otra llamada recoge la frustración de un lector con el sistema de citas de los servicios públicos. Explica que ha intentado «pedir una cita varias veces, por teléfono y por internet, y no aparece ninguna disponible». Señala que la plataforma electrónica es poco accesible para quienes no tienen certificado digital y que el método tradicional está «tan escondido que resulta imposible de usar». Con ironía, comenta que necesita «una cita para poder pedir una cita».

Un cariñoso mensaje al doctor Lisa

Desde Lardero, un vecino se pone en contacto con el Teléfono para expresar su gratitud al servicio de Urgencias del San Pedro y, en particular, al doctor Valentín Lisa y a todo el equipo de corta estancia. «El pasado jueves ingresaron a mi hija y, pese a la cantidad de pacientes y la saturación del servicio, nos atendieron con profesionalidad, amabilidad y dedicación», explica. «Quiero reconocer su humanidad y su compromiso con los pacientes», añade.

Torneo Cuna de Embutido

Cierra la jornada una llamada desde Baños de Río Tobía, donde un lector felicita a la organización del torneo de fútbol Cuna del Embutido. «He estado en el torneo y todo fue perfecto: los bocadillos de careta asada, salchichón y chorizo estaban impecables y la organización funcionó a la perfección», relata. Destaca el trabajo del presidente del Club Deportivo Bañuelos, «una persona incansable, siempre con buena cara».

... y La Guindilla «Me devuelven las consumiciones por lo que cae del árbol»

Angustiado explica el dueño de un bar de la logroñesa calle Oviedo lo que ocurre. «Los árboles que dan a mi terraza lo manchan todo con un moho o pulgón. Parecen enfermos. Los clientes se quejan, me devuelven las consumiciones porque cae en los vasos, pero no vienen del Ayuntamiento a mirar o tratar los árboles», dice. En el detalle de la foto se ve que «ensucian toda la calle».

