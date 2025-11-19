Las calles Carmen Medrano, Eibar, Sequoias y la rotonda entre Plantío y Río Lomo serán reasfaltadas El Ayuntamiento de Logroño licita la campaña de refuerzo de firmes y regularización de calzadas en la ciudad con cargo al Presupuesto 2025

Nueva campaña de reasfaltado a la vista... o al menos a licitación. El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado el proyecto y el expediente de contratación de las obras de refuerzo de firmes y regularización de calzadas en la ciudad con cargo al Presupuesto 2025, que en esta ocasión llegará a tres calles y una rotonda.

Así, y según ha informado la portavoz municipal, Celia Sanz, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a «una nueva licitación de reasfaltado, dentro de la campaña de 2025, que afectará a las calles Carmen Medrano, Eibar, Sequoias y la rotonda que conecta las calles Plantío y Río Lomo, en el barrio de Los Lirios.

Para ello, se ha autorizado un gasto de 249.999,84 euros (IVA incluido), que dará continuidad a lo ejecutado entre los pasados febrero y marzo, correspondiente a 2024, en las calles Manuel de Falla, Portillejo, Paula Montalt, Artesanos y las avenidas de Burgos y de Zaragoza (además de la creación de un paso peatones elevado en Paula Montalt a la altura del colegio).

PERI 'Río San Miguel'

«El desarrollo urbanístico en torno a la avenida de Burgos, que dará continuidad a esa parte de la ciudad directamente hasta El Arco y Yagüe, continúa avanzando en su tramitación administrativa», ha añadido, en otro orden de cosas, la portavoz Sanz, quien, al respecto, ha adelantado que la misma Junta ha aprobado el convenio que suscribirán próximamente el Ayuntamiento, la junta de compensación de la U.E. N07.10 'Río San Miguel' y la constructora Profal XXI «para la ejecución de las obras de urbanización de espacios públicos limítrofes de la U.E. N07.6 'Pikolín' y el PERI Nº 36».

De este modo, dicha junta «se compromete a la ejecución de la obras de reurbanización mencionadas, así como de los trabajos de pavimentación del camino que conecta con la calle Manuel de Falla; Profal XXI consiente la constitución de una servidumbre de paso; y el Ayuntamiento asume la conservación y mantenimiento de la superficie objeto de esta servidumbre». La próxima firma de este convenio se traducirá en 4.900 metros cuadrados de vivienda, con 45 de protección oficial; 14.200 de espacio público; y 1.860 de zonas de recreo.

Ofertas de Empleo Público

Por otro lado, se han aprobado las bases y varios puestos de trabajo contemplados en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Logroño: una plaza de técnico de administración especial (de la oferta de empleo público de 2022, turno libre mediante concurso-oposición); una plaza de oficial albañil (oferta de empleo público de 2024, turno libre mediante concurso-oposición); y una plaza de oficial mecánico conductor (oferta de empleo público de 2023, turno libre mediante oposición).

Los extractos de las bases de los tres procesos serán publicados en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es.