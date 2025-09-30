Bynds llenará el hueco de El Barato devolviendo el comercio local a la plaza del Mercado

Un lugar especial... para un negocio especial. Y así, buscando algo tan concreto como singular, María Heras se topó con el bajo del 23 de ... la plaza del Mercado, y no se lo pensó dos veces. «Buscaba algo con rollo, con historia... y en esas apareció El Barato y me dije: aquí tiene que ser». Tal y como será al coger tal testigo en la plaza del Mercado, sin comercio tradicional desde este mismo verano tras el cierre de La Galería (al que vendrá a relevar como último superviviente).

La artista y diseñadora riojana, quien de la mano de su hijo de 11 años dan forma a un proyecto muy personal bautizado como 'Bynds', marca de ropa con ajolotes y otros curiosos animales como elementos diferenciadores, sigue haciéndose un hueco y, ahora, lo ampliará desde su propio espacio físico: el sitio que antaño ocupase la popular tienda de confecciones.

Ampliar Local donde Bynds tomará el relevo de El Barato. Juan Marín

El cartel de 'próxima apertura' dando el salto desde la web www.bynds-singular-creatures.com ha sorprendido a propios y extraños pues, no en vano, el vecindario, en plena zona de ocio, lo ve como un ejemplo de resistencia. Por ello, ayer nadie esperaba una noticia que hoy todos celebran. El Barato, ya sin su célebre rótulo, será ocupado por Bynds, y quienes ya conocen la buena nueva le desean que, como el primero, llegue como poco a la condición de histórico.

La marca, nacida de los dibujos del niño Elvis durante la pandemia, ha ido ganando mercado hasta que María decidió que había llegado el momento de contar con tienda propia más allá del taller en el que trabajan en María Teresa Gil de Gárate. «En su día pensé convertirlo en un 'studio store', una tienda taller como pueden verse en la grandes ciudades, pero por temas de licencia no pude, de ahí que me lanzase a buscar ese lugar especial... Paseando por el Centro Histórico, pues tenía claro que era la zona, encontré La Galería cerrada, donde ya iba a comprar material en mis tiempos de alumna de la Esdir, y de ahí me remitieron a El Barato, donde llegar a un acuerdo con Felicidad fue muy fácil pues le encantó la idea», explica la emprendedora.

«Buscaba algo con rollo, con historia... y en esas apareció el local de El Barato y me dije: aquí tiene que ser»

La firma, que saltará de Internet a un espacio físico, se convertirá en el único comercio de la céntrica y popular plaza

Felicidad no es otra que Felicidad García Trevijano, quien se jubiló en 2014 tras casi 70 años como referencia textil en el Casco Antiguo traspasando el negocio a Olga Díez, quien lo mantuvo abierto hasta final de 2023. Desde ahí, la nada, incluso el establecimiento fue obligado a retirar el característico letrero por normativa municipal (un cartel cuya tipografía y colores espera recrear ahora el nuevo negocio, amén de mantener algunos de los elementos interiores).

Propuestas hosteleras como bares, vendings, kebabs no convencieron a la propietaria, quien prefería encontrar un comercio de toda la vida. Una fallida tienda de ropa de segunda mano no prosperó, pero llegó María con Bynds debajo del brazo y la conexión fue inmediata. Y así, con pintura, decoración y unas pocas semanas bastará para la ya anunciada reapertura.