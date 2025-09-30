LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

María Heras posa en su estudio de diseño de la calle María Teresa Gil de Gárate con algunas de sus creaciones. Juan Marín

Bynds llenará el hueco de El Barato devolviendo el comercio local a la plaza del Mercado

La marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo abrirá donde estuvo ubicada la histórica tienda de confecciones

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:23

Un lugar especial... para un negocio especial. Y así, buscando algo tan concreto como singular, María Heras se topó con el bajo del 23 de ... la plaza del Mercado, y no se lo pensó dos veces. «Buscaba algo con rollo, con historia... y en esas apareció El Barato y me dije: aquí tiene que ser». Tal y como será al coger tal testigo en la plaza del Mercado, sin comercio tradicional desde este mismo verano tras el cierre de La Galería (al que vendrá a relevar como último superviviente).

