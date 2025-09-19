Bicicletada en Logroño por una movilidad sostenible

La Rioja Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:58 Comenta Compartir

Las calles de Logroño acogieron ayer una bicicletada reivindicativa, convocada por Ecologistas en Acción y Logroño en Bici, bajo el lema 'Basta ya de retrocesos, por una movilidad sostenible'. Con salida en la plaza del Mercado, la iniciativa reclamaba aliviar los retrocesos que, a juicio de los convocantes, viene sufriendo la movilidad en la capital.

