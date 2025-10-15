El Ayuntamiento licitará de forma «inminente» las obras en el bar de La Grajera para que pueda abrir el próximo verano

El Ayuntamiento de Logroño espera que el bar de la Grajera pueda estar operativo el próximo verano. Al menos, es la pretensión municipal para cuyo ... cumplimiento se ha dado un paso con la aprobación del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación ecoeficiente e instalación de paneles fotovoltaicos en dicho local de hostelería, además de la renovación de los aseos del espacio recreativo. La actuación supondrá una inversión de 508.895,61 euros y los trámites para su licitación y posterior adjudicación de las obras comenzarán lo antes posible, «inminentemente» según la portavoz del equipo de gobierno, para cumplir la expectativa del Consistorio de que el local pueda estar funcionando el próximo verano. De forma simultánea se gestionará la tramitación la propia concesión del local, según ha asegurado la portavoz municipal, Celia Sanz.

Cerrado desde abril de 2022 cuando la anterior concesión municipal caducó, el bar de La Grajera ha visto anunciada su reinauguración en varias ocasiones, pero los retrasos en la adjudicación de las obras de acondicionamiento han frustrado los planes de reapertura.

La rehabilitación ecoeficiente e instalación fotovoltaica para autoconsumo se llevará a cabo con la mitad de los fondos procedentes de la financiación europea recibida en el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y dentro del Plan de Acciones de Cohesión entre destinos del Camino de Santiago de La Rioja planteado por el Gobierno de La Rioja (hasta un millón para la capital).

«Estamos hablando de una reforma integral completa de la cafetería a nivel de envolvente, es decir, acristalamientos, puertas, climatización y por supuesto la parte energética de autoconsumo con placas solares en el tejado y a partir de ahí pues prácticamente un autoconsumo completo en cuanto a la instalación», se dijo hace año y medio cuando se distribuyeron los fondos sobre el volumen de las obras que debían acometerse.

La licitación de los trabajos es la que deberá iniciarse «inmediatamente» para que las obras puedan estar en ejecución en unos meses con el plazo del verano próximo en los planes municipales. Más aún cuando la concesión de los fondos cuenta con el mes de junio de 2026 como tiempo máximo para la ejecución de las labores de acondicionamiento.

En el mismo concepto de rehabilitación ecoeficiente de espacios municipales, en el que también se enmarcan las rehabilitaciones sostenibles de las instalaciones de El Revellín, el Centro de la Cultura del Rioja o los baños del albergue de peregrinos, se incluye la intervención ecoeficiente de la caseta oeste de arbitrios o fielato del Puente de Piedra. La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de las obras y el expediente de contratación por 149.040 euros.

También en materia urbanística, el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado el proyecto inicial de urbanización de la Unidad de Ejecución N12.5 'Residencial Lobete 2005', que iniciará el trámite de información pública durante un plazo de veinte días. Con este avance se abre la transformación urbana de esta zona que necesitaba el trámite para proseguir en la remodelación de la avenida de Lobete. La portavoz ha informado de que el Ayuntamiento de Logroño obtendrá una parcela dotacional de una superficie de 1.100 metros cuadrados, cuyo destino final está aún por decidirse, aunque primarán las «necesidades esenciales de los vecinos del barrio».

Por otro lado, la portavoz ha mencionado que de las 294 plazas de garaje y 6 trasteros que el Ayuntamiento sacó a la venta el pasado mes de junio de 2024, y tras la enajenación en marzo de 61 aparcamientos y 2 trasteros, ahora se han adjudicado otras 52 propiedades por un valor total de 652.604,69 euros. Sin embargo, aún restan más de 180 propiedades disponibles para enajenar por cualquier ciudadano que esté interesado.

Otros asuntos

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno local ha adjudicado a la empresa T-Systems ITC Iberia, S.A.U el contrato para el suministro, la implantación y el mantenimiento de un nuevo módulo de gestión contable, financiera, presupuestaria y de control por 1.141.030 euros, dividido en seis anualidades. A juicio de Sanz, con este nuevo módulo de gestión se avanzará en la facturación electrónica para mejorar en competitividad empresarial y facilitar los trámites al ciudadano y repercute en la eficiencia y eficacia del servicio prestado.

Además, se ha otorgado el contrato de asistencia técnica para la preparación, elaboración y seguimiento del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de la ciudad de Logroño a la Fundación Cartif por un importe de 20.758,26 euros (IVA incluido).

En materia de eficiencia hídrica, la empresa Nolter Ingeniería y Medio Ambiente, S.L redactará el proyecto técnico para la recuperación de aguas regeneradas para diferentes usos secundarios en espacios públicos de Logroño por 55.758,92 euros.

Asimismo, se ha prorrogado por un año más el contrato con Laurus Control por 82.029,64 euros para que siga encargándose del control continuo de los dormideros de estorninos y aves condicionantes que se encuentran ubicados en las zonas urbanas del municipio de Logroño, así como el control poblacional de paloma común o torcaz.

Atención domiciliaria y social

Varios acuerdos en materia social han recibido también la aprobación por parte de la Junta de Gobierno local. Así, el primero implica ampliar el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de comidas a domicilio, Trabajo Social y Servicios La Rioja S.L., en 40.000 euros, dado que el gasto mensual real supera la cifra prevista inicialmente.

También se ha decidido prorrogar por un año más el contrato de asistencia técnica de los servicios complementarios de intervención familiar municipal de la empresa Servicios de Dinamización Comunitaria S.L.U. por un importe de 405.017,88 euros

Igualmente, la Junta de Gobierno local ha adjudicado la orientación sociolaboral a la empresa Nascor Formación, S.L. por 759.864,23 euros en cuatro anualidades.

Por último, se ha dado luz verde a la concesión de 129 nuevas ayudas de emergencia social de carácter ordinario por un total de 64.041,43 euros.