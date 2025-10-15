LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo del bar de La Grajera, cerrado desde abril de 2022. Sadé Visual
Logroño

El Ayuntamiento licitará de forma «inminente» las obras en el bar de La Grajera para que pueda abrir el próximo verano

El Consistorio ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación ecoeficiente e instalación de paneles fotovoltaicos en el local de hostelería y en los aseos de La Grajera

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:59

Comenta

El Ayuntamiento de Logroño espera que el bar de la Grajera pueda estar operativo el próximo verano. Al menos, es la pretensión municipal para cuyo ... cumplimiento se ha dado un paso con la aprobación del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación ecoeficiente e instalación de paneles fotovoltaicos en dicho local de hostelería, además de la renovación de los aseos del espacio recreativo. La actuación supondrá una inversión de 508.895,61 euros y los trámites para su licitación y posterior adjudicación de las obras comenzarán lo antes posible, «inminentemente» según la portavoz del equipo de gobierno, para cumplir la expectativa del Consistorio de que el local pueda estar funcionando el próximo verano. De forma simultánea se gestionará la tramitación la propia concesión del local, según ha asegurado la portavoz municipal, Celia Sanz.

