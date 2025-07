El Ayuntamiento define como «aislados» los sucesos del fin de semana en Logroño, «una ciudad categóricamente segura» El concejal de Interior, Francisco Iglesias, defiende las medidas adoptadas por el Consistorio y, aunque no descarta más presencia policial en el Casco Antiguo, rechaza que «la ciudad se convierta en un estado policial»

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 30 de julio 2025, 12:28 | Actualizado 13:56h.

«Logroño es una ciudad segura, lo afirmo categóricamente y lo que ocurrió este fin de semana son hechos aislados, reprobables y denunciables, pero aislados», así de tajante se ha pronunciado este miércoles el concejal de Interior, Francisco Iglesias, sobre los sucesos y las muestras de incivismo que han acontecido este fin de semana en el Casco Antiguo de la capital.

«Este equipo de gobierno no va a esconderse en ningún momento», ha contestado airado Iglesias, que ha reiterado que el ejecutivo local está «muy convencido» de la labor emprendida.

«Desde el equipo de gobierno, como vecinos de la ciudad, nos solidarizamos con los vecinos afectados del Casco Antiguo, pero no se puede generalizar y decir que Logroño es una ciudad insegura y dar la imagen que se está dando de que Logroño parece el salvaje Oeste; no lo es», ha proseguido el edil responsable de la seguridad ciudadana de Logroño, que ha querido subrayar que «las acciones que el equipo de gobierno está poniendo en marcha en materia de cumplimiento de ordenanzas no se habían visto en la ciudad jamás».

Refuerzo policial

Iglesias ha desgranado que «ha habido un refuerzo policial, en cuanto a número de efectivos y en cuanto al la tipología de los efectivos uniformados y de paisano» y ha señalado la «excelente coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la Delegación de Gobierno». Sin apuntar a que aumenten los efectivos, Iglesias tampoco ha descartado que se puedan destinar más agentes en momentos de tensión puntuales pero ha rechazado que mandar más efectivos al Casco Antiguo sea una solución: «No queremos que esta ciudad se convierta en un estado policial».

De hecho, el concejal ha detallado que desde enero de 2024 han aumentado considerablemente las intervenciones policiales en la capital que vigilan el cumplimiento de las ordenanzas municipales. «De enero de 2024 a 29 de julio de 2025, ha habido 3.648 actuaciones de la Policía Local relacionadas con la seguridad ciudadana, con las molestias o con otros servicios vinculados a la actividad nocturna», ha apuntado Iglesias, que ha añadido que, conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, se han interpuesto «930 denuncias; se han efectuado 700 servicios de agentes de la Policía Local de paisano». Ha contabilizado las infracciones por incumplimiento de ordenanzas municipales (consumo de alcohol y orinar en la calle, ruido, grafitis, incumplimientos de horarios de terrazas...) en 3.253 durante el año 2024, una cifra que en el primer semestre del 2025 alcanza ya las 2.136 en Logroño. «Creo que el Ayuntamiento de Logroño está actuando y está pendiente», ha concluido Iglesias.

«No podemos tener un policía en cada portal» Sobre el suceso concreto en el que un inmueble de la calle Portales sufrió desperfectos importantes por acción de los incívicos, el concejal ha detallado que se indicó que no había efectivos disponibles porque en ese preciso momento la Policía Local estaba actuando en tres operativos y la Nacional, en otros dos. «Creo que todos entienden que no podemos tener un policía en cada portal, en cada calle, en cada esquina del Casco Antiguo; luego se acudió, se verificó, se hicieron fotografías y les puedo decir en este momento que se está analizando las imágenes». «Todo es mejorable en esta vida y estamos trabajando ya desde el lunes para ver lo que ha pasado y reforzar y mejorar lo que ya tenemos», ha comentado antes de apuntar a que se están analizando las imágenes recabadas «para intentar identificar a los intervinientes y fijar, si fuera el caso, la sanción administrativa que fuera correspondiente».

