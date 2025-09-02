Lobete avanza en la tramitación de sus PERI pendientes con suelo para entre 260 y 270 viviendas La remodelación de la avenida, tan demandada por los vecinos, sigue sin concretarse a la espera de las reurbanizaciones entre Eliseo Pinedo-Pedregales y Obispo Fidel García

Una «estimación», una «guía de urbanización», en palabras del propio alcalde, en el mejor de los casos... Conrado Escobar ha comparecido este martes para ofrecer una «proyección de cómo va a quedar» la futura avenida de Lobete, si bien los plazos para la misma, pese a las demandas de los vecinos, siguen sin concretarse.

El Ayuntamiento de Logroño, eso sí, avanza en la tramitación de los PERI pendientes, de iniciativa privada vaya por delante, con suelo para entre 260 y 270 viviendas. De hecho, eso es lo único concreto de todo lo hablado, que la Junta de Gobierno Local aprobará este miércoles el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 12.6 'Lobete II', dentro del oficialmente Plan Especial de Reforma Interior Número 15 (con una previsión de entre 100 y 110 viviendas).

El proyecto, tras varios años en los tribunales, supondrá la futura conexión de las calles Obispo Rubio Montiel y Baltasar Gracián y prevé, en principio y según lo barajado en su día, una superficie comercial junto a la gasolinera a un lado y nuevas promociones a la otra. Dicho de otro modo, su ejecución dará como resultado un nuevo vial de conexión con Piqueras y 12.000 metros cuadrados de uso residencial y comercial.

De la misma manera, en breve se esperan avances en las unidades de ejecución y los PERI restante, en este caso el Número 14. Así, por ejemplo, la unidad de ejecución 12.5 'Residencial Lobete 2005' «está muy avanzada y se espera la próxima presentación del proyecto de urbanización», con una previsión de unas 100 viviendas y una parcela dotacional con una superficie de 1.100 metros cuadrados incluida.

En lo que respecta al citado PERI 14 'Avenida Lobete I', con 65 viviendas estimadas, «está actualmente sin ordenar todavía y se encuentra en tramitación para que los servicios técnicos municipales estudien y establezcan su desarrollo: dónde se puede edificar, en qué cantidad, viarios, dotaciones y otros usos».

Lo que sí está ya en obras, y bien avanzadas, es la parcela que en su día ocupase Muebles Lis, donde antes de fin de año está prevista la puesta en marcha de un centro residencial y de día para personas mayores que prestará servicios integrales de residencia temporal o permanente de la mano de Vitalia. «Desde el punto de vista de la urbanización de espacios públicos, la actuación más significativa será el acondicionamiento del entorno en lo que respecta a viarios, aceras y el tramo de carril bici que podrá verse», precisan.

Con todo, la remodelación de la avenida en cuestión, tan demandada por los vecinos, sigue sin concretarse a la espera de todas estas reurbanizaciones entre Eliseo Pinedo-Pedregales y Obispo Fidel García. Y todo ello con el PERI Ferrocarril, el del soterramiento, a la espera de novedades (que siguen sin llegar). «Desde el Ayuntamiento de Logroño se trabaja con LIF 2002 sobre planos en el avance del proyecto de urbanización de la zona, que se está analizando y se espera que se presente en breve», se han limitado a decir.

Por lo demás, la comparecencia municipal ha recordado lo que lleva años repitiéndose: que la remodelación total supondrá actuar sobre una superficie total de aproximadamente 35.000 metros cuadrados. Y lo que se presuponía: que la futura avenida se diseñará con un esquema de un carril en cada sentido, carril bici segregado bidireccional, estacionamiento en línea en las zonas que lo permitan, plantación de arbolado en la margen norte, ampliación de aceras, cambio de alumbrado a tecnología led, ejecución de red de saneamiento, renovación de mobiliario urbano y adecuación del diseño viario a la normativa de accesibilidad. Un 'carril de 1.100 metros sin fecha ni presupuesto.

«El coste aproximado de la totalidad de la inversión en urbanización, estimando tanto la pública como la privada, se calcula en torno a los 12 millones de euros. Se calcula que, de esa cantidad, al Ayuntamiento le corresponderían unos 8 millones de euros. Ese importe se debe a las obligaciones que tiene como parte que es de la Junta de Compensación de la unidad de ejecución 12.6 'Lobete II' y de la sociedad LIF 2002», aventura la Administración local.

Un «eje ciclista» desde las estaciones a la universidad El carril bici bidireccional cuyas características constructivas se podrán apreciar ya con el desarrollo de la unidad de ejecución de Muebles Lis, actualmente en obras (con la construcción de la 'residencia' prácticamente en su última fase), «forma parte de una decisión del Consistorio capitalino que será de aplicación a la totalidad de los tramos a lo largo de todas las unidades en las que se actúe en la avenida de Lobete». Así lo ha expresado el gobierno local, quien explica que con la puesta en marcha de la totalidad de los tramos incluidos en los respectivos PERI y unidades de ejecución, «se irá creando un eje ciclista que permitirá circular de este a oeste por la zona sur de la ciudad entre las nuevas estaciones de autobuses y de ferrocarril y la zona de la universidad».