Arraiz se planta y se niega a debatir mañana con Hermoso La candidata a las primarias del PSOE anima a buscar una fecha para el debate «consensuada entre los dos cndidatos» LA RIOJA Logroño Jueves, 8 noviembre 2018, 14:21

La candidata a la alcaldía de Logroño en las primarias del PSOE, Beatriz Arraiz Nalda, ha remitido esta mañana una carta a la asociación de la prensa para comunicar que no acudirá mañana 9 de Noviembre al debate previsto entre los candidatos a las primarias del PSOE en Logroño.

Esta decisión también se ha trasladado a la Comisión de Garantías del PSOE y al Comité Organizador de las primarias, a quienes ha transmitido su voluntad de acordar otras fechas hasta el 25 de Noviembre para celebrar cuantos debates tanto internos como públicos se consideren necesarios.

En la carta a la Asociación de la Prensa de La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda expone sus motivos para no acudir a este debate y considera «que no se ha respetado el artículo 246.2 de Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos porque el debate no ha sido consensuado entre las dos candidaturas, ni acordado, ni tan siquiera comentado previamente».

También detalla en este escrito que en la reunión que se celebró el 5 de Noviembre con el Comité Organizador del PSOE para las Primarias de Logroño «se comunicó que era un debate cerrado en todos los aspectos, impidiéndose en todo momento posibles cambios que pudieran pretender los candidatos».

En el escrito, Beatriz Arraiz Nalda «agradece la disposición de la Asociación de la Prensa de La Rioja para tratar de organizar dicho debate entre los dos candidatos» y señala que no es responsabilidad de esta asociación que no se celebre este debate porque «sólo es consecuencia de un desacuerdo que se ha producido dentro del PSOE».

Por último insiste en que «más allá de los artículos y reglamentos, la lógica más elemental exige un acuerdo previo entre las partes en asuntos tan básicos e importantes como la concreción de la fecha, la hora y el formato del debate que se propone».