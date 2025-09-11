El antiguo colegio de San Bernabé ultima la llegada de Tragsatec

Con un aspecto completamente renovado, el colegio San Bernabé ultima los preparativos para albergar a los 44 trabajadores de la empresa Tragsatec que antes de final de año estarán instalados ... en las oficinas de la calle Rodríguez Paterna con San Roque. La primera planta de las instalaciones del remozado centro de trabajo, otrora educativo, será la que ocupen los empleados de la empresa pública que llegarán procedentes de la sede actualmente ubicada en avenida de Portugal.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este jueves las instalaciones, junto a los responsables de la empresa pública en La Rioja, y ha valorado «la apuesta por la regeneración y el emprendimiento en La Villanueva» de todo el Ayuntamiento, pues según ha señalado que «todo lo que rodea a la Villanueva y al edificio del antiguo colegio de San Bernabé es una obra municipal en su conjunto, que proviene de diferentes legislaturas».

El esfuerzo municipal por que toda la zona de la Villanueva cobre una nueva vida y despegue todo su potencial da un «paso definitivo» con la llegada de Tragsatec al nuevo centro de trabajo que servirá como impulso de dinamización económica y laboral de la zona.

Cuatro años por un canon anual 6.686,82 euros

El convenio establece que el Ayuntamiento cede a la sociedad, por cuatro años más uno, el uso de los espacios de la primera planta del edificio y de la oficina 1 de la planta baja del antiguo colegio, una superficie útil de 431,69 metros cuadrados. Asimismo, mediante el acuerdo se estima un canon anual fijo de 6.686,82 euros anuales que la empresa deberá abonar, junto con la parte de los consumos reales de agua y electricidad del edificio proporcionales.