El antiguo colegio ha sido reformado por completo.

Logroño

El antiguo colegio de San Bernabé ultima la llegada de Tragsatec

La primera planta del renovado edificio estará funcionando a pleno rendimiento antes de final de año con la presencia de 44 trabajadores de la empresa pública

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:00

Con un aspecto completamente renovado, el colegio San Bernabé ultima los preparativos para albergar a los 44 trabajadores de la empresa Tragsatec que antes de final de año estarán instalados ... en las oficinas de la calle Rodríguez Paterna con San Roque. La primera planta de las instalaciones del remozado centro de trabajo, otrora educativo, será la que ocupen los empleados de la empresa pública que llegarán procedentes de la sede actualmente ubicada en avenida de Portugal.

