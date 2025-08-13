La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:05 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

La primera planta del colegio San Bernabé de Logroño, recientemente remodelado, tendrá próximamente inquilinos. Gracias al convenio que próximamente rubricará el Ayuntamiento de Logroño y la empresa Tragsatec, cerca de 44 trabajadores podrán desarrollar su labor profesional en la primera planta de la instalación municipal de forma inmediata.

La luz verde al convenio que se firmará en los próximos días es uno de los puntos aprobados en la junta de gobierno local de esta semana. Según ha indicado la portavoz municipal, Celia Sanz, la empresa Tragsatec, en régimen de cesión por un canon de 6.686,82 euros además de los gastos proporcionales de luz y agua, ubicará allí a 44 de sus trabajadores de distintas especialidades, que realizarán su actividad, generalmente de forma presencial, centrada en asistencias y servicios técnicos y gestión de apoyo a diferentes administraciones en ámbitos como el medio ambiente, las infraestructuras, la edificación y arquitectura, el agua, la producción y las explotaciones.

El convenio con Tragsatec vincula la mayor parte de la primera planta, una superficie útil de 431,69 metros cuadrados. Sin embargo, el resto del espacio libre, correspondiente al segundo piso, se está negociando con otras empresas que han mostrado interés por instalarse en dicho emplazamiento, ha señalado la portavoz municipal, Celia Sanz.

El objetivo con el que se articula este convenio es favorecer en un mismo edificio la convergencia de profesionales y pymes con iniciativas emergentes emprendedoras y con otros grupos público-privados, de manera que se puedan crear sinergias de interacción cooperativa que conduzcan al crecimiento, uniendo esfuerzo, talento y fortalezas. Las dos partes convergen en la necesidad y en el interés por impulsar y fomentar el empleo y la promoción de la actividad económica. Con todo ello, se busca también revitalizar económica y socialmente el Caso Antiguo, la dinamización de inversiones tecnológicas e incentivar la capacitación digital de la ciudadanía.

Sanz ha advertido que el convenio con Tragsatec «se firmará próximamente» para que los trabajadores destinados a esas instalaciones puedan incorporarse de «inmediato». Sobre el resto del edificio que estará dispnible, Sanz ha asegurado que «se está trabajando en la parcela administrativa y se están revisando las ofertas de otras empresas».

Apoyo psicológico para usuarios de servicios sociales

Otro de los acuerdos relevantes que ha adoptado la junta de gobierno local este miércoles alude a la adjudicación de los cuatro de los cinco lotes en los que se estructura el servicio de apoyo psicológico a personas y familias usuarias de los servicios sociales. Supone, como ha precisado la portavoz, un cambio para mejorar la eficacia de este servicio, que antes se gestionaba a través de las ayudas de emergencia social. A partir de ahora, esta asistencia fundamental dejan de adoptar el formato de ayudas directas y será el Ayuntamiento el que realice el abono de las terapias directamente a los adjudicatarios de cada uno de los lotes del contrato. De este modo, se evitan dos circunstancias que podían afectar a los perceptores: por un lado, se consideraba un ingreso computable en su declaración de la renta; y por otro, existía la posible penalización de algunos de los potenciales perceptores en el caso de tener alguna deuda con el Ayuntamiento.

El programa, con un gasto máximo de 259.110 euros, se ha dividido en cinco lotes que cubrirán el periodo entre este septiembre y agosto de 2028. Tan solo uno, el de terapia grupal sobre gestión emocional para niños entre 4 y 12 años, ha quedado desierto y se tramitará de nuevo por procedimiento de urgencia. El resto se reparten entre Psico 360 (terapia infantojuvenil hasta 18 años), Rocío Marín (terapia grupal psicomotriz para niños de entre 4 y 12 años) y el Colegio Oficial de Psicología de La Rioja (terapia familiar y de pareja, y terapia individual con personas adultas y jóvenes mayores de edad).

Otros asuntos

Entre otros asuntos tratados este miércoles, el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado un nuevo expediente de contratación, dotado con una cuantía de 312.545,27 euros, para el desarrollo e implementación de un gemelo digital basado en la aplicación móvil Logroño.es. Prevé los gastos en aplicaciones informáticas y el mantenimiento hasta junio de 2030.

Además, el Consistorio destinará un gasto de 24.995,39 euros a la campaña publicitaria de San Mateo 2025, que se destinarán a distintas inserciones en los medios de comunicación locales.

Por otro lado, en el compromiso con la sensibilización de la ciudadanía contra las agresiones sexistas y con la promoción de unas relaciones sanas e igualitarias basadas en el respeto mutuo, la junta local también ha dado el visto bueno a la contratación del servicio de 'Actividades de la campaña contra las agresiones sexistas 2025-2027', con un gasto previsto de 43.623,88 euros distribuido en tres anualidades, desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2027.

Por último, se ha acordado la aprobación de las bases y la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo público municipal para el puesto de técnico de grado medio en empresas y actividades turísticas, mediante personal funcionario en régimen de interinidad, por el sistema selectivo de oposición.