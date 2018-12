Andestaba: efectivamente, en Vara de Rey Adornos del portal de Varea de Rey. / L.R. Adornos flanqueando la entrada al portal del número 39 de la calle LA RIOJA Logroño Lunes, 24 diciembre 2018, 16:48

Seis. Solo seis lo habéis adivinado. Efectivamente, el reto de esta semana no os exigía grandes alardes para descubrir el desafío. Dos adornos a pie de calle y poco más. Quizá ante lo más evidente es cuando se nos escurren los gazapos ante nuestros propios ojos. El adorno que se buscaba, además, se puede ver por pares y a pie de calle en el número 39 de Vara de Rey. Si hubéramos mostrado el suelo hubira sido una pista excesiva, ¿o no? Por cierto, ya no se hacen baldosas como las de antes.

Hasta la semana que viene. Lo dicho, felicidad en esta Nochebuena, Navidad y todo lo que llegue y os emplazamos para el viernes, día en el que os presentaremos un nuevo desafío Andestá.