Andestá: ventanuco cuadrado

El reto de esta semana puede parecer rebuscado en un primer instante, pero estamos completamente seguros que cualquier logroñés que se precie lo ha visto, no una vez, si no varias.

Al #Andestá de esta semana le gusta la vida en pareja, y tiene un gusto exquisito. Vive en el centro y no se conforma con un pisito. Si las pistas no han hecho más que liarte, no desesperes: es muy fácil.

Recordad que si das con el lugar, tenéis que mandar un mail a digital@diariolario.com. Qué disfrutéis del reto y tengáis una féliz semana.