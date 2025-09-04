Amazon se cuela en la red de cartelería digital de Logroño... pensada para el comercio local El sector minorista de la capital se ve sorprendido con el anuncio del gigante del comercio electrónico en unos tótems publicitarios instalados con fondos europeos para su promoción

Imagen que publicita el propio Ayuntamiento de Logroño en su web frente a la realidad de estos días de los denominados 'escaparates digitales'.

Javier Campos Logroño Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:56

Se anunció como una red de cartelería digital municipal para promocionar el comercio local durante el pasado mandato y, ya durante el presente, parece haberse convertido en soporte de una de sus principales amenazas, lo que ha sorprendido en este inicio de septiembre al sector comercial local.

Amazon, el gigante del comercio electrónico que, entre otros, ha puesto al límite de la supervivencia al comercio de proximidad (o de ciudad), se ha colado estos días en los tótems publicitarios instalados con fondos europeos donde otrora se ubicasen las cabinas telefónicas (utilizando su instalación eléctrica, de hecho).

«Estamos, por así decirlo, contrariados», han sido las palabras de los comerciantes que se han puesto en contacto con Diario LA RIOJA, incluyendo la fotografía de uno de los 'escaparates digitales' que puede verse en el parque Felipe VI, el del soterramiento.

Ampliar Tótem publicitario digital con el anuncio de Amazon. La Rioja

El Ayuntamiento de Logroño, tal y como informa en su propia web, dispone de una red de cartelería digital financiada con fondos europeos y distribuida por toda la ciudad en la que empresas y comercios pueden insertar sus anuncios publicitarios.

La red está integrada por 92 pantallas digitales, 41 soportes de doble cara y 10 soportes simples y los precios públicos para la inserción de publicidad en esta red se aprobaron en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño del 7 de noviembre de 2024.

«La implantación de este nuevo precio público favorece por primera vez el acceso a este canal a empresas de carácter local, fundamentalmente del ámbito comercial, que optarán a un precio reducido si pertenecen a asociaciones gremiales, instituciones y autónomos de Logroño», se dijo entonces llegando a hablar de «un nuevo recurso al servicio del pequeño comercio».