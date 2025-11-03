Alumnos riojanos se ponen en la piel de personas con discapacidad mediante la iniciativa 'Integra en la Escuela' En este programa, que hoy se ha desarrollado en Escolapios, los estudiantes reciben una formación teórico-práctica

Con la idea de conseguir que niños y niñas comprendan, vivan y respeten la diversidad desde el juego, la empatía y la convivencia, nació hace treinta años 'Integra en la Escuela', una iniciativa que se ha presentado de nuevo este lunes en el colegio Escolapios y de la que la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, ha destacado la enseñanza de «mirar con los ojos del otro, ponerse en su lugar y romper las barreras visibles e invisibles».

Tras treinta años de actividad, la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Integra en la Escuela', «una herramienta extraordinaria para construir una sociedad más justa e inclusiva desde la infancia», según Zuazo. Por esa razón, se ha presentado esta mañana en el colegio Escolapios de Logroño, donde sus alumnos, a través de una formación teórico-práctica, han comprobado cómo es el día a día de las personas con discapacidad.

En lo referido a la práctica, los estudiantes han pasado diferentes desafíos, como llevar una silla de ruedas, andar con un antifaz y un bastón o leer un texto con palabras al revés. Entre ellos se encontraban Vega Calvo y Maya García, ambas de 4º de Primaria. «Hemos hecho actividades para ponernos en su lugar y me ha parecido que tiene que ser difícil, pero al final todos somos iguales», ha sostenido Vega. Unas palabras que su compañera Maya ha afirmado: «Vemos cómo afrontan la vida con sus dificultades para andar, ver o escuchar, pero al final tenemos los mismos derechos». Para ella, lo más complicado ha sido ponerse en la piel de aquellos que tienen discapacidad intelectual, porque «nos han puesto pruebas como leer un texto con palabras al revés o letras cambiadas».

Un programa que con todas esas pruebas «hablamos de sensibilización, pero también de derechos, de aprender que todas las personas, con o sin discapacidad, tenemos los mismos a participar en la vida social, educativa y laboral», ha finalizado Zuazo.

Diferentes actividades por curso

Las pruebas son distintas según la etapa educativa y se adaptan al nivel en el que se encuentre el alumnado. Zuazo ha detallado que «en Infantil se acercan al concepto de discapacidad con el cuento 'Kiwi, un pájaro más bien raro', en Primaria con la formación teórico-práctica y en Secundaria con actividades que van dirigidas a otro nivel de normalización, integración o inclusión».

Además, ha especificado que «hoy se les motiva a que participen en microrelatos y dibujos y luego, coincidiendo siempre con el día de la discapacidad, hacemos una gala de fin de programa donde se reconoce a aquellos niños que lo hayan hecho mejor».

Evolución del programa

Desde su creación en 1995, más de 80.000 escolares riojanos han participado en 'Integra en la Escuela'. Tras tres décadas de crecimiento y consolidación, el programa forma parte ya de los contenidos curriculares de numerosos centros educativos de la región. «Cada curso son más los centros que quieren sumarse. La acogida es excelente, porque los escolares se divierten, aprenden y se llevan una lección de vida que les acompañará siempre», ha concluido Zuazo.