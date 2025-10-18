BiciLog superó por primera vez los 7.000 alquileres de bicicletas en septiembre Los arrendamientos registrados ascendieron a 7.082, con un incremento de un 34% sobre el mes precedente

EFE Sábado, 18 de octubre 2025, 12:52 Comenta Compartir

El servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicilog de Logroño registró un nuevo máximo histórico de uso el pasado mes de septiembre con un alza significativa respecto al mes anterior y superó, por primera vez, los 7.000 usuarios.

Los alquileres registrados ascendieron a 7.082, con un incremento de un 34% sobre el mes precedente (5.283 alquileres) y del 7,1% respecto al anterior máximo, de julio de 2020, con 6.610 usos, ha informado este sábado el Ayuntamiento, en una nota.

Este servicio se reinició el pasado mes de junio con equipamientos renovados.

En la actualidad, el sistema cuenta con 26 estaciones distribuidas por toda la ciudad, otras 4 estaciones virtuales, 320 candados, 250 bicicletas mecánicas y 50 bicicletas eléctricas.

Las cifras reflejan la buena valoración que ciudadanos y visitantes hacen del renovado servicio, así como la favorable acogida de la iniciativa del Ayuntamiento del pasado 22 de septiembre de ofrecer el servicio de forma gratuita con motivo del Día Mundial Sin Coche.

Respecto a la desagregación de usos, con los datos de septiembre de 2025, se consolidan las tendencias acumuladas de uso respecto al tipo de vehículo, estaciones y días de uso.

Así, las franjas horarias en las que es más habitual realizar el alquiler son las 14:00, las 15:00, las 8:00 y las 7:00 horas, por este orden, coincidiendo con horarios habituales de desplazamientos por motivos laborales.

Respecto a días concretos, es más habitual su uso entre semana que en fines de semana, con una mayor demanda en miércoles, jueves y martes, por este orden.

Dentro de las fracciones de duración del alquiler que contempla el sistema, los usos más habituales en orden de demanda son los de 15, 30 y 45 minutos.

Las estaciones más usadas tanto para el alquiler como para la devolución de los equipos son, por este orden, las situadas en Murrieta, el Ayuntamiento, la estación de tren, Cascajos y la Gran Vía.

De los 7.082 alquileres registrados en septiembre de 2025, en 5.314 casos correspondieron a bicicletas mecánicas, mientras que en los 1.768 restantes fueron con eléctricas.

De esta forma, la relación de demanda entre unos y otros equipos parecen estabilizarse en una relación de 3 a 1, acorde con la disponibilidad de vehículos (250 bicicletas mecánicas y 50 eléctricas).