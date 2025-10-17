Un concierto, un taller, un espectáculo y catas, para celebrar el segundo aniversario de la reapertura del CCR Entre el 24 y 27 de octubre se desarrollarán varias actividades dirigidas a todos los públicos

Un concierto, un taller, un espectáculo y catas de vino son las actividades que se desarrollarán entre el 24 y 27 de octubre, para celebrar el segundo aniversario de la reapertura del Centro de la Cultura del Rioja. «Más de 72.000 personas han pasado por el edificio», ha afirmado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, que ha hecho balance este viernes de los dos años del CCR, que «se ha convertido en un referente cultural y social en la ciudad en torno al vino».

En octubre del 2023 el Centro de la Cultura del Rioja abría sus puertas de nuevo. «Han pasado dos años y el balance es muy positivo. Los múltiples espacios del centro se llenan de vida cada semana con eventos culturales de diversa índole, dándole al edificio una razón de ser», ha señalado Sáinz.

Desde su apertura, «más de 72.000 personas han visitado el espacio y son cientos los visitantes que se han acerdado al punto de información para conocer más de nuestra tierra y nuestras bodegas», ha resaltado Sáinz. La mayoría de las personas que acuden al centro proceden de La Rioja, especialmente Logroño y pueblos próximos. Respecto a los visitantes de otras comunidades autónomas, la procedencia más numerosa es, por orden, de Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía.

De otros países, destaca la procedencia europea, Francia y Reino Unido, y de los de origen americano: EEUU y Argentina tienen una presencia continua, seguidos por México, ha informado el concejal.

Actividades para el aniversario

Desde el viernes 24 y hasta el lunes 27 el CCR acogerá actividades para todos los tipos de público, «siempre poniendo en valor la cultura y el legado del vino en nuestro territorio». Para el público adulto más joven, el viernes 24 de octubre la artista ESE ofrecerá un concierto acústico en el calado del siglo XVI del centro. «Será un encuentro íntimo para disfrutar del proyecto artístico contemporáneo de Sara Núñez, que une el R&B y el NeoSoul, apoyada siempre en una lírica honesta», ha anunciado.

El sábado 25 continúan las catas '¿A qué sabe Rioja?' una actividad con gran acogida por parte del público. A través de un recorrido sensorial se degustan vinos de las 4 subzonas de la Denominación de Origen con el acompañamiento de una sumiller profesional.

Los más pequeños tienen su hueco en el taller 'Jugo de Uva', que se llevará a cabo el domingo 26 de 11.30 a 13.00 horas. Juegos, manualidades, cuentacuentos y talleres para conocer el proceso de la uva y el viñedo, «y descubrir de raíz la cultura que nos vertebra».

El domingo 26 a las 19.00 horas tendrá lugar 'Sueños de Arena'. Este espectáculo, interpretado por Borja González con la compañía 'Ytuquepinta', se basa en la manipulación artística de arena, apoyada por videoarte, y un lenguaje escénico lleno de simbolismo. Borja González es natural de Arnedo y en su primera visita al centro presentará una pieza única, «en la que el propio edificio, su arquitectura, su identidad y sus valores, se convierten en protagonistas de este viaje visual para todos los públicos».

Todas las entradas para estos eventos se adquieren a través de la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es

Centro de la Cultura del Rioja

Además de la programación propia, el Centro de la Cultura del Rioja mantiene una estrecha colaboración con bodegas, profesionales y creadores locales, agentes clave para el desarrollo del enoturismo y el ámbito vitivinícola.

Durante estos dos últimos años el CCR ha acogido exposiciones, desfiles, conciertos, espectáculos de humor, encuentros literarios, catas y eventos solidarios. «Todo ello con el único objetivo de poner en valor el patrimonio que nos vertebra y que supone para los riojanos un motivo de orgullo», ha indicado.

Asimismo, el concejal ha avanzado que el CCR contará en el verano de 2026, con una nueva sala de realidad inmersiva en 3-D sobre el universo del vino, un nuevo equipamiento, que se encuentra en fase de licitación, enmarcado en el proyecto Logroño Enópolis, que se ubicará en el botellero abuhardillado de la tercera planta. Se trata de la instalación de una exposición de tecnología avanzada que ofrecerá una experiencia «impactante y diferenciadora» para los visitantes del CCR, que se integrará y relacionará con los contenidos permanentes del centro.