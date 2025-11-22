Al menos 9.108 logroñeses mayores de 65 años viven solos y siguen aumentando «Vivir solo puede ser un indicativo de soledad, pero no todas las personas que viven solas se sienten solas», precisan desde 'Logroño Acompaña'

Javier Campos Logroño Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

«Políticas sociales es una de las áreas a las que más atención prestamos: implantando programas que ayudan como 'Despierta con Logroño Acompaña' y 'Bailando en Plata' o creando la 'Mesa de la Soledad', que ya atiende a 65 casos de soledad extrema, un asunto que a todos nos concierne», fueron las palabras que sobre el problema pronunció el alcalde Escobar en el último 'Debate del estado de la ciudad'.

'Logroño Acompaña', programa municipal de intervención en personas mayores que sufren soledad no deseada, ha ido tomando forma desde el pasado mandato y éste, tras la creación de la citada Mesa, ha recibido el impulso definitivo. Se trataba de tener una estrategia concreta ante un problema que va a más, y en ello se está con los Servicios Sociales a la cabeza.

El programa, en marcha desde 2022, ha atendido ya a 131 personas individualizadamente; y 59 son las que en estos momentos reciben atención, «mayores de 60 años y que se sienten en situación de soledad». Esa situación de soledad, en muchos casos, conjuga con otras vulnerabilidades.

Los datos con los que se inició el programa en cuestión eran los de 32.532 personas mayores de 65 años (hoy ya serían 35.109), un 23% de la población total de Logroño con un 58% de mujeres. «Este porcentaje aumenta en franjas de edad más altas, y a partir de los 75 las mujeres llegan al 62%», precisa la coordinadora del equipo profesional del mismo.

A ello se le suma que un total de 9.108 personas mayores de 65 viven solas, lo que supone un 28% del total, siendo el 74% mujeres. Datos que hay que tener en cuenta con una máxima: «Vivir solo puede ser un indicativo de soledad, pero no todas las personas que viven solas se sienten solas».

'Logroño Acompaña', en cualquier caso, divide la intervención en directa e indirecta (con más de 500 asistentes a talleres grupales), siendo la directa para los casos más graves (donde actualmente el de menor edad tiene 57, «siendo una excepción porque el programa es a partir de los 60», y el de mayor, 96).