144 comercios de Logroño participan este fin de semana en el III Cucostock 102 tiendas de comercio local sacarán a la calle sus productos con descuentos para impulsar las ventas de fin de campaña del verano y anticipar las novedades de otoño-invierno

Las calles de Logroño se llenarán de productos a precios atractivos gracias a la tercera edición de Cucostock, una iniciativa del Ayuntamiento de Logroño y de la Cámara de Comercio de La Rioja que busca impulsar las ventas del fin de la campaña estival y anticipar las novedades del otoño-invierno. Así, se han adherido a la campaña hasta 144 comercios de los que 102 sacarán a la calle delante de sus locales su mercancía a precios de liquidación.

Heredera de la Feria In Stock, la iniciativa de dinamización comercial Cucostock se caracteriza «principalmente porque los establecimientos participante tendrán la oportunidad de sacar a la calle su género», ha reseñado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz. Así, el edil ha explicado que «delante de la puerta de cada establecimiento vamos a volver a encontrarnos con un burro, una estantería, una mesa en la que los comerciantes sacan a pie de calle sus productos».

El objetivo compartido por Ayuntamiento y Cámara de Comercio busca «fomentar el consumo en el comercio local reconocimiendo sus principales cualidades: la calidad, la atención personal, el trato sincero, simpático y profesional y directo de primera mano, el poder tocar el producto, sentir el producto de primera mano».

