Alda reclama al PP «derogar leyes sectarias y oponerse al reparto de menores inmigrantes»

El portavoz de Vox en el Parlamento de La Rioja, Ángel Alda, se ha mostrado especialmente crítico y beligerante con Gonzalo Capellán, con el Gobierno ... regional y con el PP. Ha salido en tromba al atril para denunciar la situación «de extrema gravedad» que se vive en España «con el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia y con la banda criminal que le rodea, muchos de ellos en la cárcel». La situación es «insostenible», ha señalado, al tiempo que ha pedido a los populares que «alcen la voz».

Alda cree que el Ejecutivo regional «no está defendiendo los intereses de los riojanos. El PP no es una alternativa de gobierno sino un relevo al gobierno de la señora Andreu. Aquí hacen el paripe pero PP y PSOE son lo mismo. Los riojanos no echaron a los socialistas para que ustedes hagan lo mismo». Por este motivo, el portavoz de la formación de ultraderecha cree que el PP «debe cambiar, debe dejar de hacer políticas socialistas, debe derogar leyes sectarias y debe oponerse al reparto de menores inmigrantes». En las elecciones de 2023, los votantes, ha recordado Alda, «no les eligieron para eso, les han creado falsas expectativas y su gobierno exige un cambio de timón. La Rioja necesita un cambio y no un recambio, necesita una alternativa y no una alternancia. Pero tiene complejo y quizá miedo a la señora Moreno (Podemos-IU) y al señor García (PSOE)».

Vox, en palabras de su portavoz, «está aquí dispuesto a ayudar a reconstruir lo que la políticas socialistas destruyeron la pasada legislatura». Alda ha tildado el discurso de Capellán del primer día de debate como «previsible, alardeando de buen gobierno y haciendo un ejercicio de propaganda política». Pero «si usted no cumple», le ha interpelado al jefe del Ejecutivo, «es un trilero». Y en este sentido le ha reprochado no cumplir el compromiso de dialogar con la oposición, no ampliar la cuota cero a los autónomos riojanos menores de 30 años o mayores de 60, no suprimir los «chiringuitos creados por el PSOE en la pasada legislatura», no reducir las listas de espera quirúrgicas o no derogar la ley de memoria histórica.

«Usted no es un verso libre», le ha dicho Ángel Alda a Gonzalo Capellán, «sino que está sometido al señor Feijóo». Y ha ido más allá en su crítica tildando al dirigente popular del «presidente menos reivindicativo de la historia de la democracia en La Rioja y el menos dialogante. Hasta la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) que tiene una mayoría absoluta más holgada se reúne más con los portavoces de la oposición».

Vox ha pintado una situación de la región «con negros nubarrones. Estamos aislados en materia de infraeastructuras y con nuestro sector vitivinícola, que es el motor económico de la región, en crisis». Asimismo, ha denunciado el colapso sanitario, la «cronificación» de las listas de espera». Alda ha expresado su «preocupación» con la manera de gobernar de Gonzalo Capellán, con sus políticas «clientelistas de dar ayudas a cambi de votos. Pero esto ya lo ha hecho el PP en Andalucía durante muchos años. Quieren agradar a sectores con problemas pero La Rioja es ahora una región con menos músculo pero más subsidiada».

Angel Álda ha presumido de que «Vox se ha convertido en la voz de la conciencia del Gobierno de La Rioja, quien le guía por el camino correcto». La comunidad «necesita un golpe de timón y revertir las políticas socialistas». Vox «es la única alternativa al bipartidismo».

