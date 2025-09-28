LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Turistas arrastran maletas en plena zona de pinchos de Logroño, que en julio y agosto ha atraído a muchos turistas. Sonia Tercero

La Rioja cambia de paradigma turístico y sorprende como destino veraniego

Los viajeros y las pernoctaciones crecen como nunca en julio y agosto y la región da un paso al frente para atraer visitantes más allá de Semana Santa, puentes o la vendimia

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:23

Ver a turistas arrastrar sus maletas por el centro y el Casco Antiguo de Logroño es, desde hace ya unos años, una imagen habitual ... en fines de semana o en periodos vacacionales cortos como puede ser la Semana Santa o los puentes festivos. Escuchar acentos como el catalán, el madrileño o incluso el andaluz en los bares de las calles Laurel o San Juan tampoco sorprende, de un tiempo a esta parte, en esos periodos festivos. Ni resulta extraño, igualmente, coincidir en las bodegas de La Rioja con visitantes extranjeros –franceses, británicos o estadounidenses son los más fieles– cuando arranca el otoño y la vendimia está en su pleno apogeo.

