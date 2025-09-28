LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Pérez ha coordinado esta semana unas jornadas sobre el turismo y su impacto en la sociedad. J. MARÍN
Paula Pérez | Docente de Sociología en la UR

«El turismo genera ingresos y empleo, pero también ciertas tensiones en el modelo de ciudad»

La investigadora sobre el impacto del turismo y el ocio nocturno en la vida de los residentes del Casco Antiguo alerta de la «crisis de habitabilidad» en esta zona de Logroño

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:21

Con el turismo batiendo récords no solo en La Rioja sino en el conjunto de España, existe otro fenómeno que ha surgido en los últimos ... tiempos derivado de este 'boom': la turistificación. Se trata del «impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades». Palma de Mallorca, Barcelona o Málaga lo sufren «y hasta cierto punto también el Casco Antiguo de Logroño», considera Paula Pérez, profesora ayudante y doctora en Sociología en la Universidad de La Rioja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  2. 2 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  3. 3 Aquí huele como que han asado
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  6. 6

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  7. 7

    Victoria contundente y partido perfecto de la UDL
  8. 8

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  9. 9 El Ayuntamiento aclara que en las condiciones de la venta ambulante ya se fijaba el final a mediodía del sábado
  10. 10

    El blanco de Rioja alcanza por primera vez las 6.000 hectáreas productivas desde 2002

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «El turismo genera ingresos y empleo, pero también ciertas tensiones en el modelo de ciudad»

«El turismo genera ingresos y empleo, pero también ciertas tensiones en el modelo de ciudad»