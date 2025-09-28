«El turismo genera ingresos y empleo, pero también ciertas tensiones en el modelo de ciudad»

Con el turismo batiendo récords no solo en La Rioja sino en el conjunto de España, existe otro fenómeno que ha surgido en los últimos ... tiempos derivado de este 'boom': la turistificación. Se trata del «impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades». Palma de Mallorca, Barcelona o Málaga lo sufren «y hasta cierto punto también el Casco Antiguo de Logroño», considera Paula Pérez, profesora ayudante y doctora en Sociología en la Universidad de La Rioja.

La docente, que lidera una investigación sobre el impacto del turismo y el ocio nocturno en los residentes de esta céntrica zona de la capital, tiene claro que el turismo «no es ni bueno ni malo per se» y reconoce que «genera ingresos y empleos, eso es evidente, pero también ciertas tensiones en el modelo de ciudad», en este caso Logroño y en concreto el Casco Antiguo.

El auge de este turismo, que a su juicio «causa conflictos» en la convivencia, ha llegado principalmente tras el covid «porque antes Logroño no estaba en ese circuito de ciudades en España vinculadas al turismo más allá de las visitas a las bodegas y todo lo relacionado con el enoturismo y la gastronomía». Pero en los últimos «tres o cuatro años» Paula Pérez asegura que «ha aumentado la intensidad de las actividades vinculadas con el ocio nocturno y el consumo de alcohol y todo ello provoca una crisis de habitabilidad».

«En los últimos años ha aumentado la intensidad de las actividades vinculadas con el consumo de alcohol», dice

La docente de la UR lidera una investigación para el Instituto de Estudios Riojanos con «entrevistas a pie de calle a ciudadanos y operadores turísticos» además de una «observación participante» para conocer 'in situ' ese impacto del turismo. Y llega a la conclusión de que «hay una crisis de habitabilidad en el Casco Antiguo por tres motivos».

En primer lugar Pérez señala que el barrio «se ha reconvertido y ha sufrido una especialización hacia la industria turística. Los negocios de restauración han colonizado todo el espacio público, ya no solo en el ocio nocturno sino también en el diurno, y calles como Bretón de los Herreros que antes tenían un uso comercial y residencial ahora han caído en el monocultivo turístico-hostelero». Y este modelo, en opinión de la doctora en Sociología, puede ser «peligroso y arriesgado, porque no hablamos del turismo como fuente de riqueza sino de enriquecimiento de unos pocos a costa de que el barrio se empobrezca y luego sea más difícil enraizar y establecer un modo de vida».

Comercio y vivienda

En segundo lugar apunta a una «pérdida de comercio local», más allá de que este sector se vea afectado por la crisis económica y el cambio en los hábitos de compra por el auge de las plataformas digitales. «Pero el ocio turístico se está haciendo con el espacio público, terrazas principalmente, y con los locales y ello impide el desarrollo de otras actividades», lamenta. Y por último Paula Pérez cree que este modelo de negocio que ella critica «también está ejerciendo presión sobre las viviendas. Y si proliferan los pisos turísticos, se puede llegar al punto de incentivar la compra de edificios enteros para reconvertirlos en ese tipo de viviendas».

En este punto, pone el foco en las administraciones públicas que «han de establecer medidas regulatorias eficaces para que el turismo sea fuente de riqueza y no de enriquecimiento y para que no genere externalidades negativas». Los dirigentes políticos, concluye, «han de proteger el Casco Antiguo y su valor patrimonial. Estamos llegando a una concentración peligrosa de negocios y viviendas turísticas. Se puede establecer una moratorio en la concesión de licencias. Hay que anticiparse al problema y si esta zona es de protección acústica especial, el Ayuntamiento puede aprobar medidas eficaces contra el ruido para proteger a los vecinos».