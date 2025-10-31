Las vacas que lleguen a La Rioja de zonas de riesgo por la nueva enfermedad tendrán una vigilancia especial El Gobierno decide suspender las concentraciones de ganado debido al avance de la dermatosis nodular contagiosa aunque la región sigue sin registrar ningún foco ni contagio

Juan Carlos Berdonces Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 16:24

La dermatosis nodular contagiosa (DNC), la nueva enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que ya ha registrado 18 focos en Gerona, sigue su avance aunque La Rioja y las comunidades limítrofes continúan sin presentar casos de contagio. Pero estas regiones colindantes como Navarra, País Vasco o Castilla y León ya habían tomado decisiones preventivas y este viernes se ha sumado el Gobierno de Gonzalo Capellán con unas determinaciones similares como la de suspender en la comunidad de manera temporal todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y concentraciones de animales, salvo perros y gatos.

Aunque la medida más relevante anunciada en el foro de sanidad animal presidido por la consejera Noemí Manzanos consiste en que «todos los bovinos que hayan sido adquiridos en explotaciones localizadas en zonas consideradas de riesgo deberán someterse a una vigilancia veterinaria oficial de al menos 21 días naturales desde su llegada a las granjas de destino en La Rioja», ha dicho. Durante ese periodo, estas explotaciones quedarán inmovilizadas cautelarmente y esta medida afectará a todo el ganado bovino de la granja.

Además, se obliga a los ganaderos a desinsectar a todos los animales de las explotaciones que reciben vacas de áreas de riesgo así como realizar la limpieza y desinfección de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de La Rioja. Igualmente, todo el movimiento de ganado bovino con origen o destino en nuestra región deberá efectuarse de forma directa entre las explotaciones implicadas.

Manzanos ha explicado que estas medidas se adoptan con carácter preventivo y estarán vigente durante tres meses, prorrogables en función de la evolución epidemiológica. «Hay 18 casos en Girona y eso significa que la enfermedad está cerca. Al ser transmitida por vectores -moscas, mosquitos, garrapatas...- y por el contacto directo e indirecto entre animales, debemos estar en alerta y tomar las medidas necesarias para evitar que llegue a nuestras explotaciones», ha señalado.