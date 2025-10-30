LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vacas pastando en terrenos de Anguiano. Sonia Tercero

La nueva enfermedad de las vacas pone en alerta a más de 31.000 animales en La Rioja

La Consejería presenta un plan de medidas cautelares para prevenir la dermatosis nodular a un sector «preocupado y con miedo a los contagios»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Alrededor de seiscientos kilómetros separan La Rioja de la comarca del Alt Empordà en Gerona, declarada como zona cero de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), ... la nueva enfermedad que trae de cabeza a los ganaderos de bovino. En una explotación de recría de novillas de esa zona de Cataluña, limítrofe con Francia, se detectó el primer caso a primeros de octubre y desde entonces ha habido 18 focos, se han sacrificado 2.500 vacas y hay inmovilizados 150.000 animales. Más cerca, en Navarra, País Vasco, Castilla y León o Cantabria, se están suspendiendo ferias, concursos, subastas y todo tipo de concentraciones de ganado vacuno, incluso hasta final de año, por precaución y para prevenir cualquier contagio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  3. 3

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  4. 4

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  5. 5

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  6. 6

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  7. 7 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  10. 10

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La nueva enfermedad de las vacas pone en alerta a más de 31.000 animales en La Rioja

La nueva enfermedad de las vacas pone en alerta a más de 31.000 animales en La Rioja