Vídeo | Las claves del veredicto del tribunal popular

Urgente El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
Justo Rodíguez
La Rioja

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:45

Los argumentos para que el tribunal popular considera que el acusado no asesinó a su mujer el 13 de octubre de 2020 en barrio de ... Los Lirios de Logroño. Con ocho votos de los nueve a favor, el tribunal ha considerado que el marido de la víctima no tuvo nada que ver con la muerte.

