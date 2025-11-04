Vídeo | Las claves del veredicto del tribunal popular
La Rioja
Martes, 4 de noviembre 2025, 18:45
Los argumentos para que el tribunal popular considera que el acusado no asesinó a su mujer el 13 de octubre de 2020 en barrio de ... Los Lirios de Logroño. Con ocho votos de los nueve a favor, el tribunal ha considerado que el marido de la víctima no tuvo nada que ver con la muerte.
