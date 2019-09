Una vida apasionada La jarrera María Orive con algunas de sus producciones. / Justo Rodriguez María Orive Bonilla | Productora audiovisual Culminó su carrera en la Unidad de Audiovisuales del Gobierno riojano, donde permaneció 25 años TANIA NASTASE Lunes, 2 septiembre 2019, 20:19

Corretear con su perro Setter en un Haro verde y próspero y hacer vestidos para las muñecas con los retales de su madre son los primeros recuerdos que le vienen a la cabeza a María Orive (1948), la jarrera pionera de la producción audiovisual en La Rioja.

Orive lleva seis años jubilada, pero sigue realizando proyectos e igual de ilusionada por su trabajo que el primer día. Sin duda, la época en la que vivió no fue nada fácil, y su profesión, tampoco. El peso de los equipos, su gran coste, la escasa demanda y la falta de formación son algunos de los obstáculos con los que tuvo que lidiar. Sin embargo, a la riojana poco le importó. Ella lo tenía claro y no dejó de interesarse por todo lo que la rodeaba. A día de hoy, según señala, «no dudaría en volver a elegir lo mismo por la gente increíble que he conocido» y por la cantidad de copias y visualizaciones que sigue teniendo su trabajo.

«No dudaría en volver a elegir lo mismo por la gente increíble que he conocido»

Su trayectoria comenzó bien temprano. En aquellos tiempos, las chicas no podían viajar solas, ni tener pasaporte, ni cuenta personal sin el permiso escrito de su marido o tutor. La riojana se casó a los 22 años, en 1970, año en el que se fueron a los campos de Cooperación Internacional, en Italia, donde trabajaron como monitores de conversación. Un año después, en Madrid, fue donde ocurrió la magia gracias a Manu Aguilar, jarrero y alma mater del teatro español, que les presentó al grupo Tábano, con su obra, nada convencional, Castañuela 70. Tras un asalto que sufrieron durante una función por parte de los Guerrilleros de Cristo Rey, necesitaron gente para su gira por Europa, y así se embarcaron Orive y su marido. «Conocimos la España en el exilio, la España en la lucha y en la esperanza. Fue muy bonito, duro, pero muy bonito», cuenta emocionada.

«Conocimos la España en el exilio, la España en la lucha y en la esperanza. Fue muy bonito, duro, pero muy bonito»

Tras su paso por el teatro, se dedicaron a la fotografía publicitaria, decorando cientos de botellas y fotografiando bodegones que ilustraron libros y revistas en todo el mundo. Finalmente, le llegó el turno al vídeo. Junto a Nueva Imagen adquirieron la primera cámara del norte de España y en 1982 se produjo su estreno documental con un accidente de avioneta de unos periodistas junto a El Villar. «La producción dio la vuelta al mundo», recuerda.

La riojana fue elegida en 1979 la primera mujer concejala de la Democracia en Haro y culminó su carrera en la Unidad de Audiovisuales del Gobierno riojano, donde permaneció 25 años. La inquietud y la pasión de la jarrera han hecho posible que su voz haya sido el canal de comunicación de más de 600 vídeos.