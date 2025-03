«Mi mayor logro ha sido aprender a quererme»

Es estudiante de Doble Grado en Magisterio de Educación Primaria e Infantil y tiene el objetivo de convertirse en agente de Policía Nacional, como sus ... padres. La «ambición y perseverancia» de Victoria Llorente (Logroño, 22), la candidata riojana al certamen Miss Reinado Nacional de la Belleza (RNB) de este año, no parece tener límites. Tras ser elegida entre una quincena de mujeres de la región, representará a La Rioja en el concurso de belleza del próximo mes de abril en Salou.

–¿Quién es Victoria Llorente?

–Una chica muy disciplinada que quiere opositar para ser Policía Nacional, aunque ahora estoy acabando un doble grado de magisterio. Además, soy profesora en el Instituto Sagasta, me encanta hacer rutas por el monte y practicar gimnasia rítmica, que es mi pasión desde pequeña.

–Estudias para ser maestra, ¿qué cambiarías del actual sistema educativo?

–Haría más hincapié en la educación integral en la infancia. Desde una edad muy temprana hay que mentalizar a los niños de que siempre tienen que tener un respeto por los demás y que cada uno de ellos es único. Es esencial que aprendan que algo no tiene por qué ser malo por el simple hecho de ser diferente.

–¿A quién consideras tu referente en tu entorno cercano?

–Mi hermano siempre ha sido mi modelo a seguir y él lo es todo para mí. Es alguien al que no le ha resultado fácil conseguir las cosas en la vida y se ha tenido que esforzar muchísimo. En el mundo de la moda me fijo mucho en Ainara Martínez, la anterior ganadora del RNB La Rioja, a la que conozco desde hace varios años por la gimnasia rítmica.

–¿Qué ha aportado a tu vida la gimnasia?

–He aprendido a quererme a mí misma, creo que ese ha sido mi mayor logro. Siempre he sido una chica muy delgada y me he comparado con otras personas, fijándome en cómo me gustaría ser. Gracias a la gimnasia, he trabajado mucho esto y ahora pienso que cada persona es única.

–¿Cómo afectan las redes sociales a la autoestima de los jóvenes?

–Creo que depende de la mentalidad de cada uno y al final no hay que dejarse llevar por lo que uno ve, sino por sus propios principios e ideas. Hay que saber utilizar bien las redes sociales porque sino, pueden hacer mucho daño.

–¿De qué forma están cambiando los estereotipos en el modelaje?

–La verdad es que se está viendo un cambio importante y me alegro un montón porque cada uno tiene un cuerpo diferente. Ahora, por ejemplo, desfilan también las modelos de tallas grandes que antes no salían tanto.

–¿Por qué crees que has sido elegida para representar a La Rioja en el RNB 2025?

–Aunque todas las compañeras son espectaculares, creo que en las anteriores galas en las que he participado puse todo mi empeño e intenté hacerlo de la mejor manera. Yo estoy muy contenta y orgullosa porque sé que el esfuerzo al final ha tenido su recompensa.

–El 12 de abril compites a nivel nacional en Salou ¿qué aspectos de La Rioja vas a destacar allí?

–Su gastronomia y la tradición vitivinícola de la región, pero lo que realmente hace especial a La Rioja es su gente. Somos una comunidad muy acogedora y cercana, por lo que ser la encargada de representar a La Rioja es un orgullo para mí.

–¿A qué pruebas te vas a enfrentar en el certamen?

–El jurado me hará una entrevista sobre mi vida personal, mi preparación y mis objetivos. Después se va a proyectar un vídeo sobre un proyecto social, que en mi caso, se centra en la labor de Cruz Roja. Luego toca la pasarela de moda, la pasarela elegante y un paseo de bañadores. Los jueces también se fijan mucho en aspectos como la puntualidad o la interacción con las demás chicas.

–¿Cómo vives estas semanas previas a la final nacional?

–Debería estar nerviosa, pero la verdad es que no lo estoy. En mi cabeza tengo claro que voy a estar centrada en lo que tengo que hacer, voy a esforzarme todo lo que pueda y que pase lo que tenga que pasar. Yo voy a vivir la experiencia que sé que va a ser increíble.