Valoraciones sobre San Mateo, iluminación y derechos de los autónomos, en el Teléfono del Lector

«Nunca he visto cosa semejante»

La primera llamada es de Azucena, que tiene que hacer una gestiones urgentes en el Ayuntamiento de Logroño «¡¡y está cerrado!!». «Nunca he visto cosa semejante, y eso que se trata de pagar», comenta para insistir en que estos días «ni siquiera funciona la cita previa».

Una disco-móvil «insufrible»

La queja de Inmaculada alude a la disco-móvil instalada estos sanmateos en la calle Villegas de Logroño, junto a la plaza Martínez Flamarique. «Ha sido insufrible», dice con rotundidad. «Los que tenemos que descansar porque trabajamos no hemos podido pegar ojo, y todo ha estado lleno de jóvenes borrachos y gritones», afirma para confesarse «absolutamente harta» de que «el Ayuntamiento y los políticos hagan los que les da la gana sin tener en cuenta a los vecinos». «Que el alcalde y los ediles se lleven todas esas iniciativas y todo ese ruido debajo de sus casas para que sepan lo que es», propone.

Unos derechos «merecidos»

Una veterana suscriptora de Diario LA RIOJA, jubilada tras décadas cotizando como autónoma, carga contra los comentarios que ha escuchado a cierto partido en relación a que los pensionistas deberían recibir menos prestaciones. «No sé cómo se atreven a decirlo, metiendo además cizaña entre la juventud que les cree esas tonterías», apunta sin ocultar un cabreo mayúsculo. Y remacha:«Los mayores hemos pagado impuestos durante años y tenemos derecho a recibir lo que merecemos».

«Actos infumables»

Así califica Rubén buena parte de las actividades incluidas en el programa de unas fiestas «pésimas». «Luego habrá quién compre a Conrado Escobar la versión de que todo ha sido fantástico», dice.

La «leyenda urbana» sobre el alcalde

El primer edil de Logroño es también la diana de las quejas de Satur. «La leyenda urbana dice que el señor Escobar es un alcalde de calle y de bares, pero las calles ni las ve ni se fija en ellas, porque están todas sucias, mugrientas, llenas de excrementos de mascotas, baches, tocones talados y sin reponer, jardines socarrados....», señala para agregar otro objetivo a su lista de críticas: «Además, los hosteleros son definitivamente los amos y dueños de la ciudad, con terrazas infinitas que quitan espacio a las aceras y no dejan ni pasar a los viandantes, impidiendo los derechos de los cuidad».

Venta «preocupante»de falsificaciones

Fernando telefonea recién llegado de la feria instalada junto a Las Norias. «He visto a tres policías locales carpeta en mano donde donde están instalados los puestos ambulantes; lo que estaban controlando eran las licencias, y no el hecho de que el 95%del género de los tenderetes montados allí son falsificaciones. Se trata a su parecer de una cuestión «preocupante» y especialmente «cuando se trata de promocionar el comercio local y resulta que aquí todo, todo, todo es ilegal».

Poca iluminación en la calle Ortega y Gasset

La siguiente llamada es directa. «Quiero denunciar la poca iluminación que tiene por la noche la calle Ortega y Gasset de Logroño», prologa para añadir «que entre los números 2, 4 y 6 está completamente oscuro». «Que el ayuntamiento tome medidas», reclama.

Más cuidado con parterres y olivos

Cierra la sección un vecino de Logroño que pide que se cuiden mejor los parterres y que se recolecten los olivos que hay en varias rotondas para aprovechar el aceite.

... y La Guindilla Llamada de atención a los que tiran colillas en los alcorques

«La gente cree que alcantarillas y alcorques de los árboles son ceniceros», critica un lector. «Mejor dicho, creen que toda la ciudad. El 95% tira la colilla al suelo», expone. A su juicio, se trata de una actitud de poca educación con los demás y con «el medio ambiente. Si cogieran el ADN de las colillas, y ya de paso de las heces de los perros, y se pusieran buenas multas...».

