Valoración de las fiestas de San Mateo y suciedad en Logroño, en el Teléfono del Lector La sección aborda este miércoles quejas sobre los pasos de peatones y las baldosas rotas, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Valoraciones tras las fiestas mateas

Se abre la sección con el mensaje de una vecina de Logroño molesta por no haber visto estos sanmateos la tradicional Muestra de Casas Regionales. «Se quitaron y no se han vuelto a poner y este año ni siquiera se han excusado por ello», explica. Asimismo, apunta que «en 2024, por estas fechas, también pasó» y considera que «es un espacio que siempre ha estado presente, alegrándonos a diario con sus actuaciones de folclore y sus comidas típicas, y al que acudían todos los públicos». Ella reclama que se recuperen, «porque se echa mucho en falta».

Suciedad en la plaza de la Vendimia

Otra queja proveniente de la capital riojana. Esta vez, un vecino expone su descontento por lo sucio que está su barrio. Cuenta en su mensaje que «la acera, próxima a una de las zonas del parque, está llena de heces de pájaro, además de las moradas». Pide «limpieza, porque no hay una o dos, ni es algo puntual, sino que están siempre y, por lo menos, hay unas quince juntas». Algo que califica de «asqueroso, y más al lado de un lugar de juego infantil».

Pasos de cebra en Pérez Galdós

La siguiente llamada, también de une logroñesa, deja la siguiente reflexión: «Los pasos de peatones que hay próximos a Pérez Galdós, número 48, me parecen peligrosos. Están muy próximos y, además, son anchos». Piensa que «son contraproducentes y nada seguros, tanto para los peatones como para los vehículos». Ella propone en su mensaje «cambiarlo solo por uno, que esté en mitad y que sea lo suficientemente ancho para que sea visible, pero sin exagerar».

Un bajo que cobra vida de nuevo

El hecho de que en la plaza del Mercado un bajo «de toda la vida» vuelva a tener un comercio ha suscitado entre los vecinos del Casco Antiguo comentarios de alegría. Uno de ellos dice que «es una noticia increíble, porque además de volver a llenar el famoso local de El Barato». Además, añade que «la zona, que ahora está llena de bares, va a contar con una tienda de moda diferente y local que va a atraer a más personas, incluso a turistas».

Baldosas rotas en la plaza Joan Miró

«Entre los portales 7 y 8 de la Plaza Juan Miró hay baldosas que están rotas y suponen un peligro tanto para los vecinos como para quienes pasen por la zona, porque puedes meter el pie sin querer y tropezarte o caerte», narra una comunicante desde Logroño. «Estaría bien que lo arreglasen, es peligroso», concluye.

El camión de punto limpio «se va antes»

Una vecina de la zona de Club Deportivo se muestra molesta ante el cambio de horario del camión del punto limpio que se sitúa en la plaza Juan Miró. «Desde el verano se va antes, sobre las once de la mañana, cuando antes se quedaba hasta la una o dos de la tarde». Una situación que, según su mensaje, «debería regularse, porque el horario que seguía antes era mucho mejor, porque estaba más tiempo y, por lo tanto, daba más margen para ir».

... y La Guindilla Una tapa de registro descubierta desde hace un mes

Ampliar

La fotografía de una tapa de registro descubierta cerca del centro comercial Berceo está tomada el pasado lunes, pero «lleva así desde hace un mes», dice un lector. Explica que el 3 de septiembre avisó al Ayuntamiento de Logroño «y hasta hoy. ¿Están esperando a que roben la tapa, a que roben el cable del suministro eléctrico de las farolas o a qué se desgracie algún niño?».

