Una mujer, en el punto de vacunación sin cita previa de Logroño. Miguel Peche

La vacunación sin cita previa se extiende a Calahorra y Haro

La nuevos puntos de administración estarán activos desde el miércoles 3 de diciembre en horario de 16.00 a 20.00 horas

E. Press

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

La Consejería de Salud activará el próximo miércoles, 3 de diciembre, nuevos puntos de vacunación sin cita previa en los centros de salud de Haro y Calahorra, en horario de 16.00 a 20.00 horas, dentro del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs). Esta medida excepcional busca reforzar la inmunidad de la población riojana ante el incremento estacional de virus respiratorios y facilitar el acceso a la vacuna sin necesidad de realizar trámites previos. Podrán acudir todas las personas que deseen recibir su dosis de gripe, covid-19 o intranasal pediátrica, según corresponda.

Como recuerda el departamento que dirige María Martín, la apertura del dispositivo especial en el Hospital San Pedro, que estará operativo hasta el próximo viernes, día 28, ha tenido una excelente acogida. En total, durante las dos primeras jornadas, celebradas el 24 y 25 de noviembre, se han administrado 382 vacunas de gripe, 216 de covid-19 y una dosis intranasal infantil.

La activación puntual de estos nuevos puntos de vacunación se enmarca en las actuaciones del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026, que contempla medidas escalonadas según la situación epidemiológica. Entre ellas, destacan la habilitación de circuitos diferenciados en urgencias, la intensificación del seguimiento en residencias y el refuerzo de los recursos asistenciales para garantizar la atención en los momentos de mayor demanda.

En el caso de la gripe, se han administrado ya 74.716 dosis, alcanzando una cobertura del 55,86% en personas mayores de 65 años, diez puntos más que la semana previa. En lo relativo a la vacuna frente al covid-19, La Rioja ha administrado 33.031 dosis, situando la cobertura en mayores de 70 años en el 45,32%, también con un incremento de diez puntos respecto a la semana anterior. Además, se han administrado 1.939 dosis de VRS en residencias de personas mayores.

