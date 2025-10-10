LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan, nombre supuesto, este jueves en la sede logroñesa de ARAD. Sonia Tercero
Testimonio de un usuario de ARAD

«Ahora confío, hay una parte de mí que ha renacido y es muy potente»

Juan llegó a la asociación hace dos años y cumple ahora año y medio «limpio» tras una vida de consumo compulsivo de alcohol y otras sustancias que arrancó en su niñez

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Jueves, 9 de octubre 2025

Comenta

No culpa a nadie, pero la vida no se lo puso fácil desde que llegó al mundo hace 29 años, cuando su madre falleció siendo ... aún él un bebé.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Ahora confío, hay una parte de mí que ha renacido y es muy potente»

«Ahora confío, hay una parte de mí que ha renacido y es muy potente»