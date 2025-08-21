UPA La Rioja pide actualizar el plan de prevención de incendios forestales Solicita que tienda hacia medidas estratégicas basadas en la limpieza y el aprovechamiento de la masa forestal y las áreas de pasto

Los bomberos trabajan en Fonzaleche en un incendio que empezó en una cuneta.

La Rioja Jueves, 21 de agosto 2025, 16:05 Comenta Compartir

La organización profesional agraria UPA-La Rioja pide actualizar el plan de prevención de incendios forestales, ante el peligro al que están expuestas las explotaciones ganaderas y los puestos cercanos a pastos y masas forestales.

Así lo ha detallado este jueves, en una nota, en la que ha expresado su preocupación ante el riesgo actual de incendios forestales y en la que ha reivindicado el papel clave de la ganadería extensiva en la lucha contra la expansión e intensidad de los fuegos.

UPA La Rioja también la asegurado que «existe una situación de desatención de las masas forestales en La Rioja y un abandono progresivo de las infraestructuras agropecuarias de las zonas rurales que implican un riesgo mayor para el desenlace de estos incendios», informa EFE.

Por ello, ha instado a la actualización del Plan General de Protección contra Incendios de los Sistemas Forestales de La Rioja para, trece años después de su aprobación, adaptarlo a la situación real, marcada por una aceleración del cambio climático y la reducción de explotaciones ganaderas a fin de prevenir futuros sucesos indeseables.

En este sentido, ha solicitado la revisión de este plan hacia medidas estratégicas basadas en la limpieza y el aprovechamiento de la masa forestal y las áreas de pasto.

Para ello, ha considerado que debe contener, al menos, la mejora de las partidas presupuestarias en prevención de incendios forestales, mejora y aperturas de accesos y pistas, y mejora de mantenimientos de cortafuegos.

También cree que debe haber un refuerzo de la limpieza en los márgenes de los caminos y carreteras para que sirvan cortafuegos en zonas de riesgo, eliminación de combustibles leñosos en los perímetros de las poblaciones, entresacas de masas forestales con gran potencial inflamable.

Igualmente, cree que debe redactarse un plan de recuperación, ampliación y mantenimiento de pastizales, crear un paisaje en mosaico ya que aumenta la resiliencia frente a los incendios de gran entidad. EFE