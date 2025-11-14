LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Universidad de La Rioja ha acogido la reunión de la Comisión Sectorial de Ordenación Académica del G-9.

Las universidades públicas del Grupo 9 reclaman mayor claridad normativa a la Aneca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:31

La Comisión Sectorial de Ordenación Académica del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por la rectora de la Universidad de Cantabria, Concepción López, se ha reunido en Logroño para analizar diversas cuestiones relacionadas con la planificación académica y la calidad de las enseñanzas.

La reunión, en la que la Universidad de La Rioja ha ejercido de anfitriona, se ha celebrado en las sedes de la Fundación Dialnet y del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre.

En este marco, los representantes de las universidades han mantenido una conexión telemática con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a la que han trasladado diversas dudas sobre acreditación de titulaciones, aplicación del Real Decreto 822/2021, definición de la modalidad presencial y adaptación de los programas de doctorado.

Las universidades públicas que forman parte del G-9 han expresado su preocupación ante la ANECA por la falta de definiciones normativas claras, que está generando incertidumbre en la gestión académica.

El encuentro ha permitido también compartir buenas prácticas en ámbitos como los calendarios y procesos de admisión, la conservación de calificaciones, la actualización de normativas internas o las pasarelas entre Formación Profesional y Universidad, reforzando la cooperación entre instituciones que, en la mayoría de los casos, son la única universidad pública presencial de sus respectivas comunidades autónomas.

Asimismo, se han presentado los avances de la red de Aprendizaje-Servicio del G-9, que promueve proyectos formativos con impacto social, y los datos del II Plan online de Formación para Estudiantes de Grado del Campus Digital Compartido, que ofrece 20 cursos, en esta segunda edición, vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para alumnado de las universidades del grupo.

Grupo 9 de Universidades (G-9)

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos y la Universidad de La Laguna, que participan activamente en el Campus Digital Compartido G-9.

