La UR ofrece pruebas gratuitas y anónimas para una detección precoz del VIH El test se realiza a través de una muestra de fluido oral que dará el resultado en aproximadamente 20 minutos

El viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo, junto a la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Marian Martínez, y el presidente de la Asociación del Comité Anti-Sida de La Rioja, Javier Pinilla, en la Universidad de La Rioja.

María Aguirre Logroño Martes, 18 de noviembre 2025, 12:50 | Actualizado 13:32h.

Desde 1981 hasta 2024, La Rioja registró 607 casos de sida, de los cuales el 79,4% correspondían a varones. En noviembre del año pasado, Rioja Salud informó de que de los 17 casos de infección VIH que se habían detectado en la comunidad (el 64,7% de ellos en varones) tres estaban en fase de sida. Asimismo, hasta el mencionado mes, el Servicio de Farmacia Hospitalaria trató a 736 pacientes en seguimiento, a los que les suministraron 4.362 antirretrovirales. Por esa razón, la Universidad de La Rioja, con motivo de la Semana Europea de la Prueba del VIH, ofrece pruebas gratuitas para una detección precoz de la enfermedad.

«No hacerse la prueba de detección de anticuerpos frente al VIH supone perder oportunidades, porque permite una detección precoz y poner un tratamiento que va a evitar complicaciones, además de que otras personas puedan contraer la infección», ha explicado el viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo. Porque, como ha señalado, «hay muchas personas que viven con el VIH y no lo saben».

Rioja Salud advirtió el año pasado que existe un gran retraso diagnóstico y que este, a su vez, supone un grave problema que se observa en todo el Sistema Nacional de Salud. Algo en lo que ha coincidido Oteo: «Todos los años tenemos diagnósticos tardíos que ponen en peligro a estas y a otras personas». Y aunque la población joven «es la que contrae más enfermedades de transimisión sexual por su actividad, el sexo existe en todas las edades de la vida», ha incidido Oteo, antes de invitar a toda la población riojana a realizarse la prueba. «Todo el mundo debería hacérsela, porque todos los años tenemos personas incluso de la sexta o séptima década de la vida», ha apuntado.

Javier Pinilla, presidente de la Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja, ha añadido que «acercamos esta actividad al campus universitario para que los jóvenes sean conscientes de la importancia de la detección precoz de esta infección, que no tiene cura, para poder iniciar un tratamiento y control efectivo». Una idea que también ha recalcado la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Marian Martínez: «No tienen que tener ningún pudor en realizársela, porque es un medio muy eficaz para poder prevenir cuanto antes este tipo de problemas».

¿En qué consiste el test?

Se trata de una prueba que detecta la presencia de anticuerpos frente al VIH y se realiza con una pequeña paleta que toma una muestra de fluido oral. Esta se introduce en una solución que permitirá leer los resultados en aproximadamente 20 minutos. Para que sea fiable deben haber transcurrido al menos tres meses desde la última práctica de riesgo (lo que llaman periodo ventana).

La precisión del test utilizado es del 100% en resultados negativos (siempre que se haya respetado el mencionado periodo) y superior al 98,9% en caso de resultados positivos. Si es indetectable, es intransmisible.

¿Cuándo está indicado realizárselo? Si nunca te has realizado la prueba y/o has mantenido relaciones sexuales sin protección.

Si tienes pareja estable y quieres dejar de utilizar preservativo.

Si planeas un embarazo.

Si has tenido alguna infección de transmisión sexual.

Si has utilizado material sin esterilizar para perforaciones en piel o mucosas (tatuajes, piercings, drogas inyectadas...).

Si has tenido una exposición accidental al virus.

Según Pinilla, «los datos de estos últimos años -con el aumento casi de un tercio entre los 25 y 34 años- confirman el aumento de las enfermedades de transmisión sexual en la población juvenil y esto es algo que nos debe de preocupar y ocupar. Por eso tenemos que intensificar este tipo de campañas para la concienciación de nuestros jóvenes».