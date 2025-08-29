UGT calcula que falta por cubrir el 10% de la plantilla de agentes forestales riojanos El sindicato exige «la cobertura inmediata de las vacantes existentes» para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales

UGT Servicios Públicos reprochó este viernes al Gobierno de La Rioja que el 10% de plantilla de agentes forestales en La Rioja «esté sin cubrir» y exigió al Ejecutivo la «cobertura inmediata de las vacantes existentes en la Escala Operativa de Agentes Forestales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de Administración Especial, así como el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados».

Fruto del «incumplimiento» por parte del Gobierno de la Resolución 962/2021, de 22 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, «actualmente existe una vacante pendiente de cubrir, a la que se suman otros seis puestos más sin personal en diferentes demarcaciones».

A fecha de hoy, añade UGT, esto supone que casi el 10% de la plantilla de agentes forestales de La Rioja está vacante, en concreto en las siguientes localidades: un puesto derivado de la Resolución 962/2021, uno en Ezcaray, uno en Villavelayo, uno en Moncalvillo, uno en Alto Iregua, uno en el Bajo Iregua y uno en el Bajo Leza.

La organización sindical indica que estos siete puestos de trabajo figuran en la Relación de Puestos y cuentan con dotación presupuestaria, además de existir una lista de espera de interinos disponible. Por ello, considera que «no hay impedimento alguno para que puedan ser cubiertos de manera urgente y sin más demora». La «carencia de personal –destaca– tiene un impacto directo en la protección del medio natural riojano, ya que los agentes forestales son los encargados de la vigilancia de los montes, la prevención de incendios forestales, la custodia de la biodiversidad y la atención al mundo rural».

Y concluye: «La falta de efectivos reduce la capacidad de respuesta frente a emergencias ambientales y supone un riesgo añadido en un contexto de cambio climático y aumento de la presión sobre los recursos naturales.