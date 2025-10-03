UGT y CC OO de La Rioja se unen a la huelga nacional del 15 de octubre en solidaridad con Gaza Ambos sindicatos han destacado la intención de «acabar con esta masacre y que venga la paz» en una concentración que supondrá un paro de dos horas

Jesús Izquierdo, de UGT La Rioja, y Rodrigo Alfaro, de CC OO La Rioja, durante la presentación de la convocatoria del próximo 15 de octubre.

María Aguirre Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 12:00 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

Con motivo del genocidio que está sufriendo Gaza por parte de Israel, y tras la interceptación de 'Global Sumud Flotilla' por parte del pueblo israelí, los sindicatos riojanos UGT y CC OO llaman a los riojanos para que se unan a una huelga general nacional de dos horas que tendrá lugar el próximo 15 de octubre. Un día que «va a ser de lucha en apoyo y en solidaridad con el pueblo palestino».

En un momento donde el debate está más sobre la mesa, los sindicatos riojanos se unen a una convocatoria que en La Rioja constará de dos horas de paro en tres turnos diferentes: mañana, noche y madrugada. Rodrigo Alfaro, de CC OO, ha señalado que «se trata de que esas personas que se solidarizan con la causa palestina luego vayan a las puertas de sus centros de trabajo como muestra de ese apoyo». Además de que los sindicatos den «una posición clara» al respecto.

En relación a las palabras de Alfaro, Jesús Izquierdo, de UGT, ha apostillado que «queremos dar cobertura a aquellos trabajadores y trabajadoras que nos quieran acompañar en esta jornada para que puedan faltar al trabajo y así acudir a todos los actos que se celebren este día». Unos que contarán con un mismo fin: mostrar «absoluto rechazo al genocidio y a la masacre que se está produciendo en Palestina». Según ha calificado durante su intervención, «es indecente las vulneraciones del derecho internacional que se están produciendo».

Ambos sindicatos han comunicado que todavía no saben qué se hará durante la concentración, porque «estamos a la espera de lo que nos digan nuestras dos confederaciones». Pero lo que tienen claro es que, con esta jornada de lucha, quieren «apoyar la reivindicación de la Consititución del Nuevo Estado palestino para que ambos puedan vivir en libertad, se acabe esta masacre y venga, sobre todo, la paz», ha dicho Izquierdo.

En definitiva, que la clase trabajadora se pueda manifestar libremente y mostrar su solidaridad en ese día.