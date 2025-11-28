El turismo afronta el puente de diciembre con la aspiración de redondear su mejor año

El calendario del último trimestre del año se ha puesto en contra del sector turístico. No hubo puente en octubre por la festividad de la ... Virgen del Pilar. Tampoco en noviembre por Todos los Santos. Y en diciembre las celebraciones del Día de la Constitución y de la Inmaculada son sábado y lunes con lo que ese periplo vacacional se reduce a tres días. Pero los agentes turísticos de La Rioja esperan que el poder de atracción que está acreditando la comunidad autónoma durante este 2025 se vuelva a poner de manifiesto al final de la próxima semana para así redondear de la mejor forma posible un año que lleva camino de ser histórico para el turismo.

Porque aunque el presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, Demetrio Domínguez, restara ayer importancia a los datos estadísticos –son, al fin y al cabo, un medidor objetivo de la situación que vive el sector–, lo cierto es que la cifra de 830.000 viajeros registrados en 2024 se va a quedar pequeña cuando en enero se conozcan los últimos datos del presente ejercicio, con diciembre y su puente incluidos. Los hoteles hasta octubre ya mejoran en un 11,6% esos números con casi 61.000 turistas más (en total 581.652), mientras que hasta septiembre las casas rurales crecen un 7%, las viviendas turísticas un 52% y los campings un 17% –la comparativa en los albergues no es tan relevante porque los dos primeros meses de 2025 no están contabilizados–. En total, la región ha recibido ya 100.000 visitantes más en sus diferentes alojamientos.

Y aún hay margen de crecimiento en el último mes del año, que en el caso de los hoteles se recibe si cabe todavía con más ganas porque «noviembre no está siendo nada bueno», reiteró ayer en varias ocasiones Domínguez. Sus expectativas para el puente de diciembre son más bien contenidas porque «el viernes no esperamos demasiada afluencia y el lunes ya no va a quedar nadie porque todo el mundo emprenderá el viaje de vuelta». Confía, eso sí, en que las noches de sábado y domingo «colguemos el cartel de completo o casi en buena parte de nuestros establecimientos».

«Nos hemos quedado fríos con las reservas porque casi todas son para dos noches, esperábamos más» José Joaquín Sanz Asociación de casas rurales

«Para nuestros negocios es temporada baja, pero en el de Bañares sí habrá buena afluencia por la cercanía con Santo Domingo» Jon Koldo Salgado Asociación de campings

Esta previsión también la comparten en las casas rurales, deseosas «por fin de un puente» pero con una sensación agridulce por las reservas y las informaciones que están recibiendo. «Nos hemos quedado un poco fríos», reconoce el presidente de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja (Ascarioja), José Joaquín Sanz. Porque «casi todas las reservas son para dos noches, salvo alguna excepción de tres. Estas fechas siempre son positivas para nuestros negocios cuando hay varios días pero este año se nos quedará corto, poco más que un fin de semana».

Madrileños y vascos

Los madrileños y los vascos «volverán a ser nuestros principales clientes», anticipa Sanz. De la comunidad vecina también esperan clientela los hoteles –Domínguez incluye a catalanes y valencianos, además de madrileños, entre los turistas más habituales pero en este caso la distancia puede ser una barrera tratándose de unas vacaciones de tres días– y sobre todo los campings. Jon Koldo Salgado, presidente de la patronal de estos alojamientos, señala que «en nuestro caso ya es una época de temporada baja» y no prevé mucho movimiento de coches y maletas en las zonas de Navarrete, Haro o Berceo. «Pero sí que el camping de Bañares puede tener una afluencia importante, sobre todo por su cercanía con Santo Domingo de la Calzada, que esos días celebrará las Ferias de la Concepción y siempre atraen a miles de personas», apunta.

La presencia de extranjeros en estas fechas no es lo habitual aunque en lo que va de año «estamos notando una mejoría», asevera Demetrio Domínguez. El crecimiento de turistas con su residencia fuera de España que llegan a los hoteles de La Rioja es del 10,7%, prácticamente en la línea con el aumento global de visitantes. Para incrementar estas cifras y, como dice el dirigente de la patronal hotelera, aspirar a los mejores viajeros y las mejores pernoctaciones «es importante tener un sector industrial fuerte, porque esas empresas seguro que atraerían a unas personas que tendrían que alojarse más de uno o dos días en La Rioja por motivos de trabajo».