Un grupo de jóvenes turistas recorre el Casco Antiguo de Logroño. JUSTO RODRÍGUEZ

El turismo afronta el puente de diciembre con la aspiración de redondear su mejor año

Las cifras hasta septiembre y octubre ya son mejores que en 2024 y el sector espera seguir al alza, «aunque esos días serán poco más que un fin de semana»

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:25

El calendario del último trimestre del año se ha puesto en contra del sector turístico. No hubo puente en octubre por la festividad de la ... Virgen del Pilar. Tampoco en noviembre por Todos los Santos. Y en diciembre las celebraciones del Día de la Constitución y de la Inmaculada son sábado y lunes con lo que ese periplo vacacional se reduce a tres días. Pero los agentes turísticos de La Rioja esperan que el poder de atracción que está acreditando la comunidad autónoma durante este 2025 se vuelva a poner de manifiesto al final de la próxima semana para así redondear de la mejor forma posible un año que lleva camino de ser histórico para el turismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

