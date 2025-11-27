LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Demetrio Domínguez es el presidente de la Asociación Riojana de Hoteles. Justo Rodríguez

«No queremos récord de turistas en La Rioja, sino a los mejores turistas»

El presidente de la Asociación Riojana de Hoteles reconoce el buen momento del turismo en la región pero incide en la calidad de los visitantes y pide que la legislación actúe contra las viviendas turísticas

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

La Asociación Riojana de Hoteles ha celebrado este jueves su asamblea anual de 2025, un año «de sacrificio en el sector» pero también que se ... cierra -aunque falta un mes por delante, con el puente de diciembre y las fechas navideñas como alicientes- de forma positiva, «con buenas sensaciones» en los establecimientos de la región «y buenas intenciones del turismo hacia La Rioja». Este ejercicio volverá a establecer un récord de visitantes pero el presidente de la patronal hotelera, adscrita a la Federación de Empresas de La Rioja (FER), asegura que «no queremos récord de viajeros ni de pernoctaciones, sino que queremos los mejores viajeros y las mejores pernoctaciones, porque ello contribuirá a dar la rentabilidad necesaria a nuestros negocios».

