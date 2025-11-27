«No queremos récord de turistas en La Rioja, sino a los mejores turistas»

La Asociación Riojana de Hoteles ha celebrado este jueves su asamblea anual de 2025, un año «de sacrificio en el sector» pero también que se ... cierra -aunque falta un mes por delante, con el puente de diciembre y las fechas navideñas como alicientes- de forma positiva, «con buenas sensaciones» en los establecimientos de la región «y buenas intenciones del turismo hacia La Rioja». Este ejercicio volverá a establecer un récord de visitantes pero el presidente de la patronal hotelera, adscrita a la Federación de Empresas de La Rioja (FER), asegura que «no queremos récord de viajeros ni de pernoctaciones, sino que queremos los mejores viajeros y las mejores pernoctaciones, porque ello contribuirá a dar la rentabilidad necesaria a nuestros negocios».

Los hoteles generan «alrededor de un millar de puestos de trabajo en La Rioja», ha destacado Demetrio Domínguez, a diferencia de «otros subsectores alojativos», ha dicho, cuyo empleo «habría que ponerlo en entredicho». En este sentido, el dirigente patronal ha opinado sobre el 'boom' de las viviendas turísticas en la comunidad «y ahora parece que es un problema en la sociedad, pero hace doce años los hoteleros ya hablábamos de lo que podía pasar». Hay municipios o zonas determinadas de poblaciones como «Logroño, Fuenmayor o Ezcaray», ha citado, donde empiezan a surgir conflictos «pero no vamos a ser los hoteleros los que estemos en contra, sino que tiene ser la legislación la que esté en contra». Y reclama unas reglas de juego similares para todos.

Hay retos por delante que tienen los hoteles riojanos como incrementar la cifra de pernoctaciones y alcanzar las dos «porque ahora estamos en 1,8». Pero ese salto cuantitativo y cualitativo no es fácil y para conseguirlo «tenemos que creérnoslo nosotros. Podemos ser un destino turístico y eso se demuestra porque una persona puede venir a Logroño pero estar ese día en Santo Domingo o Ezcaray pero también en Alfaro. Somos una comunidad pequeña y eso puede ser un valor».

Domínguez ha puesto en valor el trabajo que llevan haciendo en la asociación, que representa el 80% de las plazas hoteleras en La Rioja -esa cifra global asciende a 5.260, según el portal de estadística del Gobierno regional, agrupadas en 83 hoteles-, «porque hace unos años el boom turístico que vivimos ahora no existía». Y ha recordado que «somos la envidia para mucha gente, que nos dice que aquí se vive muy bien. Queremos a esos clientes que nos valoran y que gastan aquí, porque siempre decimos que los turistas que se alojan en La Rioja hacen gasto en toda la comunidad, no solo en los hoteles sino también en las farmacias, en las gasolineras, en los restaurantes...».